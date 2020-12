Strzelanina w Rosji. Są zabici funkcjonariusze

Co najmniej dwóch funkcjonariuszy policji zostało zabitych w strzelaninie, jaka miała miejsce w południowej Rosji w mieście Grozny, stolicy Czeczenii – poinformowały agencje Interfax i TASS. Napastnik otworzył w ich kierunku ogień z broni maszynowej. Niektóre media podają, że nie żyją trzy osoby.

Strzelanina w Berlinie. Jest kilkoro rannych Cztery osoby zostały ranne w strzelaninie, do jakiej doszło wczesnym rankiem w stolicy Niemiec – Berlinie – podała agencja Reutera. zobacz więcej

Do strzelaniny doszło na skrzyżowaniu ulicy Mira i ulicy noszącej imię rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.



Mieszkańcy usłyszeli strzały i zobaczyli dwóch ludzi leżących na ziemi. Zabici to funkcjonariusze patrolu policyjnego. Na miejscu jest wiele policyjnych radiowozów, miejsce zbrodni zostało odgrodzone.



Agencja Interfax podała, że dwaj napastnicy zbiegli, a później – że obaj zostali zabici. Z kolei agencja TASS podaje, powołując się na swoje źródła, że zastrzelony został jeden z nich.



W Czeczenii nadal działają grupy bojowników islamskich, które dążą do obalenia lojalnych wobec Moskwy władz. W ostatnich tygodniach zatrzymano tam osoby podejrzane o związek z organizacjami terrorystycznymi.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: agencja reutera

Przeczytaj też o