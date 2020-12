Zaatakował w miejskim autobusie. Nożownik zatrzymany

Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę wielokrotnego ugodzenia nożem pasażera miejskiego autobusu, do którego doszło w połowie grudnia w Krakowie – poinformowała policja. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

38-latka podejrzewanego o atak w autobusie przy ul. Tynieckiej poszukiwali tamtejsi funkcjonariusze.



Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, mężczyzna ukrywał się, bo wiedział, że jest poszukiwany; wcześniej siedział już w więzieniu.



– Podejrzany mając nadzieję na uniknięcie odpowiedzialności karnej, zerwał kontakt z najbliższymi i próbował mylić tropy, m.in. poprzez zmienianie miejsc pobytu – wyjaśnił rzecznik.



Służby ustaliły jednak, że sprawca przebywa w jednym z bloków w Skawinie w woj. małopolskim, gdzie został zatrzymany.



– Mężczyźnie został przedstawiony zarzut usiłowania spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W oparciu o zebrany materiał dowodowy Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące – wyjaśnił rzecznik policji.



Sąd przychylił się do wniosku aresztowego. Teraz mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W związku ze sprawą ataku zatrzymanych zostało także kilka innych osób. Jedna z nich usłyszała zarzutza co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności; osoba ta została również aresztowana na trzy miesiące. Druga z zatrzymanych osób usłyszała z kolei zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.