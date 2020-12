Zdjęcia abortowanych dzieci. Krakowscy radni zaskarżą decyzję?

Jeśli 13 stycznia radni postanowią o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, który unieważnił uchwałę ws. zakazu eksponowania drastycznych treści w przestrzeni publicznej; skarga trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – zapowiedział przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Pożar mieszkania w Nowej Hucie. Jest ofiara Starszy mężczyzna zginął w sobotę w pożarze mieszkania w Nowej Hucie w Krakowie. Udało się przeżyć innej lokatorce, która po reanimacji na miejscu... zobacz więcej

– Nie chodzi nam o spór polityczny czy personalny z wojewodą – mówił na konferencji prasowej Jaśkowiec. Wyjaśnił, że chodzi o znalezienie – w oparciu o wyrok sądu – takich rozwiązań prawnych, które umożliwią skuteczną eliminację z krajobrazu Krakowa treści drastycznych, o co mieszkańcy często zwracają się do radnych.



– Po konsultacji z radcami prawnymi, którzy zauważają, że nie ma dzisiaj bezpośrednio w przepisach prawa regulacji, która wprost określa postępowanie z treściami drastycznymi, stoimy na stanowisku, że Rada Miasta Krakowa mogła przyjąć taką uchwałę, mogła na podstawie przepisów porządkowych nakazać mieszkańcom niepublikowanie w przestrzeni publicznej takich treści – powiedział Jaśkowiec.



Przyznał, że wątpliwości prawne budziła ta część uchwały, w której wskazywano, jak egzekwować przestrzeganie zakazu i karać tych, którzy by go złamali. – Liczymy, że sąd administracyjny wskaże możliwości modyfikacji tej uchwały, tak by te wątpliwości prawne rozwiać – dodał.





Sąd może wskazać właściwe przepisy

#wieszwiecej Polub nas

Podkreślił, że sąd rozstrzygając, czy uchylenie uchwały Rady Miasta przez wojewodę małopolskiego było zasadne i w jakim zakresie, może wskazać przepisy prawne, do jakich takie uchwały powinny się odwoływać.– Liczymy na element prawotwórczy wyroków sądowych i na to, że sąd w uzasadnieniuktórą będzie mogli zakaz eksponowania treści drastycznych na terenie Krakowa wprowadzić – powiedział przewodniczący Rady Miasta.

Jak mówił, jeśli władze miasta chciałyby zakazać eksponowania w miejscach publicznych drastycznych treści (np. zdjęć zwłok czy martwych płodów), mają kilka dróg: zmianę przyjętej uchwały, przyjęcie zakazu eksponowania treści drastycznych w oparciu o inne przepisy prawne, np. ustawę krajobrazową, albo mogą zwrócić się do parlamentarzystów o nowelizację przepisów na szczeblu krajowym tak, aby samorządy miały takie kompetencje.



Radni podjęli uchwałę 18 listopada. Zgodnie z nią zakazane miało być prezentowanie wizerunków zwłok lub ich fragmentów m.in. na plakatach, billboardach, tablicach reklamowych, pojazdach i przyczepach.



Chodziło m.in. o to, by w przestrzeni publicznej nie były pokazywane zdjęcia martwych płodów. W uchwale zapisano, że osoby łamiące zakaz podlegają karze grzywny na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.





25 radnych za, 15 – przeciw

Choć w dyskusji radni mówili, że istnieje poważne ryzyko, iż z powodów prawnych uchwałę tę uchyli wojewoda lub Wojewódzki Sąd Administracyjny, ostatecznie za jej przyjęciem opowiedziało się 25 osób, przeciw było 15.Projekt uchwały powstał oddolnie, w ramach inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, którzy zebrali pod projektem 532 podpisy.

18 grudnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita z powodu wad formalnych unieważnił w całości tę uchwałę. W ocenie służb prawnych wojewody jej zapisy w istotnym stopniu naruszają porządek prawny obowiązujący w Polsce.



W uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu uchwały podkreślono, że gmina może wydawać przepisy porządkowe tylko wtedy, gdy chodzi o unormowanie sytuacji lokalnych o charakterze szczególnym, co do których brak jest regulacji w przepisach krajowych; tymczasem w Kodeksie wykroczeń można wskazać przepisy, które odnoszą się do zagadnień stanowiących przedmiot przywołanej uchwały, np. art. 51 lub art. 141 chroniący sferę obyczajności publicznej.



Prawnicy wskazali też, że rada gminy ma upoważnienie do podejmowania przepisów porządkowych tylko wobec „niezbędności ochrony” zagrożonych dóbr takich jak zdrowie, życie, porządek publiczny i to w sytuacjach niecierpiących zwłoki, wymagających natychmiastowej reakcji, kiedy zagrożeniom tym nie można skutecznie przeciwdziałać opierając się na istniejących ustawach.





Prawnicy: regulacje już są

źródło: pap

„Kwestionowana uchwała Rady Miasta Krakowa nie spełnia kryterium niezbędności, bowiem w obowiązującym porządku prawnym w zakresie objętym treścią przedmiotowej uchwały istnieją powszechnie obowiązujące regulacje prawne” – zaznaczono.