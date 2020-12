Szczepienie polityków i żołnierzy. Senator stanowczo komentuje

„Wszyscy polscy żołnierze biorący udział w misjach zagranicznych, dyplomaci czy politycy podróżujący poza Europę wielokrotnie poddawani są przed wyjazdem szczepieniom” – podkreśla w swoim najnowszym wpisie senator Marek Biernacki (Koalicja Polska). Polityk przypomina, że w dzisiejszych czasach wymogi szczepień dla podróżujących są normą i często ratują życie. Zaapelował więc, by nie wierzyć w „antynaukowe bzdury, które pojawiają się w internecie”.

Senator Marek Biernacki podkreślił w internetowym wpisie, że z racji wieloletniej pracy w sejmowej komisji ds. służb specjalnych, komisji spraw wewnętrznych i administracji oraz pracy jako minister odbył łącznie dziesiątki podróży zagranicznych na Bliski Wschód, do Azji i krajów europejskich, np. na Bałkany.



„Wizytowałem tam polskie misje, odwiedzałem stacjonujących daleko od Polski żołnierzy. Jednym z podstawowych warunków skuteczności i bezpieczeństwa takich misji jest zdrowie samych »misjonarzy«” – zaznaczył.



Biernacki dodał, że wszyscy polscy żołnierze biorący udział w misjach zagranicznych, dyplomaci czy politycy podróżujący poza Europę wielokrotnie poddawani są przed wyjazdem szczepieniom.



„Szczepieniom, które – w skali micro – ratują zdrowie i życie im samym, a w skali makro tworzą przestrzeń wolną od najgroźniejszych chorób, co umożliwia normalną pracę danej grupie ludzi” – zaznaczył.

Miliony Polaków coraz chętniej podróżują zagranicę odwiedzając najdalsze zakątki świata. By udać się w wiele z tych miejsc, od lat wymagane są konkretne szczepienia – a często tzw. żółte książeczki. Podróżujący chętnie się więc szczepią i nigdy nie wywoływało to aż takich emocji, jak obecne kontrowersje ws. szczepień na COVID-19.



„Sam w ciągu życia przyjąłem już łącznie chyba kilkadziesiąt szczepionek – to im zawdzięczam zdrowie, fakt, że nikogo niczym nie zaraziłem oraz to, że nie musiałem korzystać z czyjejś pomocy, odciągając go od ważniejszych obowiązków” – kontynuuje swój internetowy wpis Marek Biernacki.



Senator dodaje, że „szczepionki ratują życie, pozwalają nam normalnie pracować, rozwijać się i spełniać marzenia”.



Apeluje więc, by nie wierzyć w „antynaukowe bzdury, które pojawiają się w internecie”. „Wierzmy faktom, nauce i zdrowemu rozsądkowi. Nie pozwólmy autorom anonimowych akcji dezinformacyjnych karmić naszych lęków i poczucia niepewności. Ja zaszczepię się w pierwszym możliwym terminie” – zapewnił.

💉 Najważniejsze informacje na temat szczepionki przeciw #COVID19 można znaleźć na stronie https://t.co/qNHvFwj7mw lub poprzez infolinię pod numerem 989. #SzczepimySię pic.twitter.com/kYF7aYLFni — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 27, 2020