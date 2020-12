Auto zsunęło się z klifu. Kobieta cudem przeżyła [WIDEO]

Mieszkanka amerykańskiego stanu Kalifornia została ciężko ranna po tym, jak jej auto zsunęło się z klifu. Służby przyznają, że to cud, iż przeżyła.

Do wypadku doszło w Boże Narodzenie rano obok Fortu Funston w San Francisco. Auto spadło z urwiska i zatrzymało się na plaży – poinformowała lokalna straż pożarna.



Służby oświadczyły, że „cudownym zrządzeniem” kobieta, która kierowała samochodem, jest tylko w „stanie stabilnym”. Została zabrana do szpitala.



Strażacy opublikowali zdjęcia i nagranie, na których widać auto leżące na dachu.



Dziennik „Mercury News” zwraca uwagę, że dzięki odpływowi ratownicy mogli dostać się do rannej i wyciągnąć ją z wraku.

źródło: FOX News

Na razie nie wiadomo, dlaczego auto spadło z urwiska. To będą ustalać policjanci.Klify w Forcie Funston to element starych instalacji wojskowych w San Francisco. Teraz jest popularnym miejscem turystycznym, które ściąga między innymi fanów paralotniarstwa.