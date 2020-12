Ruszyły prace nad trzecią częścią „Wonder Woman”

Patty Jenkins zapowiadała, że zajmie się reżyserią trzeciej części „Wonder Woman”, gdy będzie mieć gwarancję, że do premiery tego filmu ponownie zostaną otwarte kina. Choć takiej pewności mieć nie można, dobry wynik finansowy debiutującego w święta „Wonder Woman 1984” sprawił, że studio Warner Bros. przyspieszyło przygotowania do kręcenia „Wonder Woman 3”.

Film, podobnie jak dwie poprzednie części serii, wyreżyseruje Jenkins, a rolę główną zagra Gal Gadot.



„Fani na całym świecie wciąż kochają Dianę Prince, co skutkowało mocnym otwarciem podczas premierowego weekendu filmu »Wonder Woman 1984«. Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuacji tej historii razem z naszymi prawdziwymi »wonder women« – Gal i Patty. Powrócą one, by domknąć od dawna planowaną trylogię” – zakomunikował prezes studia Warner Bros. Toby Emmerich. Jednocześnie poinformowano, że trzecia część „Wonder Woman” będzie miała tradycyjną kinową premierę.





Ryzyko się opłaciło

Wygląda na to, żeFilm Patty Jenkins w weekend otwarcia zarobił w północnoamerykańskich kinach dokładnie 16,7 mln dolarów. To najlepszy wynik kasowy filmu, który w tamtejszych kinach zadebiutowałWiększość widzów zdecydowało się jednak na obejrzenie filmu w warunkach domowych. Według danych ujawnionych przez studio Warner Bros., w piątek, kiedy „Wonder Woman 1984” trafił na HBO Max, obejrzała go prawie połowa użytkowników tej platformy streamingowej.

W tej chwili niedostępny w Polsce serwis subskrybuje 12,6 mln ludzi. Widownię filmu uzupełniają ci, którzy obejrzeli go dzięki innym legalnym sposobom, w jakich został on udostępniony, a także zagraniczni kinomani. W samych Chinach „Wonder Woman 1984” zarobił niecałe 19 mln dolarów.



„Film »Wonder Woman 1984« pobił rekordy i przekroczył nasze oczekiwania, jeśli chodzi o zainteresowanie nim w kinach i na platformach streamingowych. Według naszych wskaźników oglądalności i danych z pierwszych 24 godzin wyświetlania zainteresowanie nim utrzyma się także po zakończeniu weekendu. W tych trudnych czasach z przyjemnością dajemy rodzinom możliwość zobaczenia tego podnoszącego na duchu filmu w domach tam, gdzie niedostępny jest on w kinach” – powiedział przedstawiciel WarnerMedia, Andy Forssell.





Co w trzeciej części?

Nieznane są żadne szczegóły fabuły trzeciej części „Wonder Woman”. Zanim film trafi do kin, Gal Gadot będzie można zobaczyć w roli Wonder Woman w reżyserskiej wersji „Ligi Sprawiedliwości”, którą dla HBO Max przygotowuje Zack Snyder.