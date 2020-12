Zuber: Ten kryzys jest znacznie gwałtowniejszy

Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, na łamach serwisu internetowego Instytutu Jagiellońskiego porównał trwający światowy kryzys gospodarczy z tym z lat 2008-10. – Kryzys wywołany pandemią to kryzys bez związku z cyklem ekonomicznym – powiedział były szef doradców ekonomicznych w rządzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

– Różnicą są czynniki, które je wywołały – powiedział Marek Zuber.



Wytłumaczył, że „recesja z 2008 r. to kryzys wynikający z czynników ekonomicznych, wpisujący się w cykl koniunkturalny. Jego siła wynikała z potężnego rozwoju instrumentów pochodnych”.



– Ich rynek rozrósł się w sposób niespotykany i był poza kontrolą. Przede wszystkim mam tu na myśli instrumenty oparte na hipotekach. Popełniono też szereg błędów związanych z wyceną ryzyka tych instrumentów – powiedział.





Kryzys bez związku z cyklem ekonomicznym

– Obecne spowolnienie gospodarcze zaczęło się w 2019 r., można to było zaobserwować zwłaszcza obserwując gospodarkę niemiecką. I to był proces normalny. Ale na przełomie 2019 i 2020 r. pojawiło się coś nowego.– wyjaśnił były szef doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Według niego „to zerwanie łańcuchów dostaw, można powiedzieć techniczne zarwanie, a nie na przykład efekt braku opłacalności dostaw. To zamknięcie aktywności gospodarczej. Ale zamknięcie odgórne, jak po naciśnięciu guzika”.

– Pandemia zaatakowała w czasie, kiedy części gospodarek nie udało się opanować długów w sposób wystarczający. W 2008 r. było podobnie. W efekcie kryzysu państwa zaciągały kolejne długi na walkę z jego skutkami – dodał.



W jego analizie „w przypadku zadłużonych państw europejskich było to przyczyną kolejnego kryzysu, czyli kryzysu strefy euro”. – Gdyby nie potężne długi Grecji, Portugalii, Hiszpanii czy w końcu Włoch wygenerowane przed 2008 r., kryzys finansowy 2008-09 nie doprowadziłby do takich problemów – stwierdził.





Kraje ograniczyły długi

– Niektóre kraje znacznie ograniczyły swój dług, np. Niemcy czy Czechy, jednak inne państwa, jak Włochy czy Francja, nie doprowadziły do zmniejszenia zadłużenia. Czyli w tym sensie sytuacja jest podobna do tej, która miała miejsce jedenaście lat temu – mówi.Według analityka kolejnym podobieństwem jest pomysł na ratowanie gospodarek. – Wtedy również wydawano olbrzymie pieniądze, choć na początku głównie na ratowanie systemu bankowego, pieniądze oczywiście pożyczane – przypomniał.I dodał. – Dzisiaj jest tak samo. Problem jest jednak taki, że ten kryzys jest znacznie gwałtowniejszy.. W skali świata mówimy już o poziomie 15-16 bln dolarów. To jest znacznie więcej niż wtedy – uważa komentator ekonomiczny.

Według niego także „pomysł zwiększania podaży pieniądza, który określamy kolokwialnie drukowaniem pieniędzy, nie jest nowy, także stosowano go po 2008 r., choć na początku robił to w zasadzie tylko FED, czyli Amerykański Bank Centralny”.



– Zaczął skupować obligacje skarbowe. Europejski Bank Centralny rozpoczął te operacje dopiero w 2015 r. Teraz te działania zaczęły się natychmiast i są znacznie szersze. Realizujemy je także w Polsce. W USA zaczęło się nawet skupowanie obligacji korporacyjnych, co wcześniej nie miało miejsca – przypomniał.





„Druga połowa 2021 r. może być na plusie”

#wieszwiecej Polub nas

źródło: instytut jagielloński

Były analityk i ekonomista banku BPH, pytany o długość trwania obecnego kryzysu, stwierdził, że zależy to od wielu przesłanek.– podkreślił. Dodał, że jeżeli tak się stanie, „druga połowa przyszłego roku może być już na plusie”.Zauważył także, że ten kryzys nie jest wszędzie taki sam. – Na przykład w Azji już dzisiaj widać go znacznie mniej. Tam wybicie mamy już teraz. Europa i USA będą odczuwać poprawę prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie przyszłego roku, jak będziemy mieli szczęście, to może w drugim kwartale – wyjaśnił Zuber.