Ucieczka przed policją zakończona wypadkiem. Rannych trzech nastolatków

Trzech nastolatków zostało rannych, gdy samochód którym jechali, uderzył w betonową podporę mostu. Do wypadku doszło podczas ucieczki przed policyjnym radiowozem. Policjanci z Mysłowic podjęli pościg, ponieważ kierujący autem 16-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Szczegóły wypadku, do którego doszło w niedzielę rano, przedstawiła w poniedziałek mysłowicka policja. Wszyscy poszkodowani – chłopcy w wieku 14, 16 i 18 lat – trafili do szpitali.



W samochodzie, którym jechali oraz w mieszkaniu jednego z pasażerów auta znaleziono amfetaminę.



Policyjny pościg rozpoczął się w niedzielę przed czwartą rano, kiedy samochód marki Renault nie zatrzymał się do kontroli. Na widok policjanta stojącego na drodze i dającego sygnał do zatrzymania czerwonym światłem latarki, kierowca zwolnił, a następnie ominął mundurowego i gwałtownie przyspieszył.



Pościg za uciekinierem

Funkcjonariusze ruszyli za uciekinierem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.



– Na ul. Ziętka kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w betonową podporę mostu. Okazało się, że osobowym renaultem podróżowało trzech młodych mężczyzn. Siła uderzenia była tak duża, że wszyscy zostali zakleszczeni wewnątrz pojazdu – podała mysłowicka policja.

Okazało się, że za kierownicą samochodu siedział poszukiwany przez sąd w Będzinie 16-letni mieszkaniec tego miasta, pasażerami byli 14- i 18-latek. Wszyscy trafili do szpitala.



Podczas oględzin pojazdu w schowku drzwi od strony kierowcy policjanci znaleźli amfetaminę . Później narkotyk ten znaleziono też w mieszkaniu 18-letniego pasażera.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty związane z posiadaniem narkotyków. Przyznał się do winy; może mu grozić kara nawet trzech lat więzienia.



16-letniemu kierowcy auta, który nadal przebywa w szpitalu, pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Jego sprawą zajmie się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

