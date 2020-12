Messi chce odejść z Barcelony. Wskazał kierunek

Czas Leo Messiego w Barcelonie dobiega końca. Gwiazdor od stycznia będzie mógł prowadzić negocjacje z nowym klubem. W rozmowie z hiszpańską stacją telewizyjna La Sexta przyznał, że chciałby zagrać w Stanach Zjednoczonych.

– Jeszcze nie wiem, co będę robił. Poczekam aż zakończy się sezon. Chciałbym występować w Stanach Zjednoczonych i doświadczyć gry w tamtejszej lidze i życia w tym kraju, a potem wrócić w przyszłości do Barcelony w innej roli – powiedział Messi.



– Teraz koncentruję się na drużynie, żebyśmy zakończyli sezon Primera Division na jak najwyższym miejscu oraz wygrywać puchary. Skupiam się na tym i nie zajmują mnie inne rzeczy – zapewnił jeden z najlepszych napastników w historii.



Messi już latem chciał odejść. – Mówiłem prezydentowi Barcelony przez pół roku, że chcę odejść, że odchodzę i chcę, aby mi to umożliwił. On na to stwierdził jednak: „nie, nie, nie”. To miało pokazać, że mówię poważnie i oficjalnie – opowiadał dziennikarzowi Jordiemu Evole.



Reprezentant Argentyny został jednak w zespole Dumy Katalonii, choć opuścił początek sezonu. – Wiedziałem, że będzie to rok przejściowy, zmian, że pojawią się nowi, młodzi piłkarze. Czułem, że to dobry moment na zmianę. Prezydent wtedy zaczął publikować rzeczy, które miały na celu zrobić ze mnie złą osobę – dodał.





źródło: BBC, PolsatSport.pl

Umowa Messiego zwygasa latem przyszłego roku roku. Piłkarz nie sprecyzował, czy ją przedłuży. – Jeśli chodzi o kontrakt, to czekam na koniec sezonu. Myślę przede wszystkim o drużynie, pucharach, nie chcę rozpraszać się innymi sprawami – zaznaczył.– Nie wiem czy odejdę, czy może zostanę, ale jeśli odejdę, to chciałbym to zrobić w najlepszy możliwy sposób. Mówiąc hipotetycznie, chciałbym wrócić pewnego dnia do miasta, pracować dla klubu, dać coś od siebie. Barca to moje życie. Dorastałem tutaj, klub dał mi wszystko. Łączy nas miłość – podkreślił Messi.