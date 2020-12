„W piekle nie było dla ciebie miejsca”. Papież Franciszek o zakażonym biskupie

Wiesz, dlaczego żyjesz i masz się dobrze? Ponieważ w piekle nie było miejsca dla ciebie – tymi słowami papież Franciszek z humorem skomentował powrót do zdrowia kard. Gualtiero Bassettiego.

KORONAWIRUS – RAPORT



W programie na włoskim kanale Rai 1 przewodniczący Konferencji Biskupów Włoch mówił, jak bardzo ważne było dla niego wsparcie ze strony papieża i innych osób w czasie choroby z powodu zarażenia COVID-19.



78-letni arcybiskup został przyjęty do szpitala w Perugii po zakażeniu koronawirusem pod koniec października. Przez wiele dni znajdował się w stanie krytycznym. Dopiero pod koniec listopada mógł opuścić klinikę. Papież kilkakrotnie pytał współpracowników kard. Bassettiego o stan jego zdrowia, a później osobiście rozmawiał z kardynałem.



W programie telewizyjnym przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch zaapelował do Włochów, aby nie zaniedbywali środków ochronnych pomimo rozpoczynających się w od 27 grudnia szczepień. – Szczepionka jest niezbędna, ale nie zapominajmy o innych środkach ostrożności, począwszy od maski. W ten sposób ratujemy nasze życie i życie innych – powiedział kard. Bassetti.



Podczas modlitwy Anioł Pański w 26 grudnia papież po raz kolejny zachęcił do przestrzegania przepisów, które zostały wydane przez władze, żeby pomóc wszystkim wydostać się z pandemii koronawirusa.



– Nie możemy pozwolić, aby zwyciężył nas wirus radykalnego indywidualizmu i uczynił nas obojętnymi na cierpienia innych braci i sióstr. Nie mogę postawić siebie przed innymi, przedkładając prawa rynku i patenty wynalazczości nad prawa miłości i zdrowia całej ludzkości – mówił.

