Lekarz przeszedł COVID-19. Mimo to zaszczepi się na koronawirusa?

Koronawirusa przeszły już tysiące Polaków, w tym dr Tomasz Zieliński. W rozmowie z portalem tvp.info ekspert przyznaje, że w szpitalu spędził 10 dni. – Zaszczepię się, bo nie chcę drugi raz tego przeżywać, chcę chronić moją rodzinę i chcę być bezpieczny dla pacjentów! – podkreśla wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych–Pracodawców.

Temat koronawirusa w Polsce zdominowała debata na temat szczepień. Rośnie grupa obywateli, którzy są skłonni zaszczepić się na COVID-19, ale grupa sceptyków jest równie głośna – szczególnie w sieci.



Doktor Tomasz Zieliński poinformował z kolei, że otrzymał już skierowanie na szczepienie i czeka na wyznaczenie terminu. – Jestem optymistą, więc mam nadzieję, że zwycięży opcja zdroworozsądkowa i ludzie się zaszczepią. Niewątpliwie czeka nas jednak czas zamieszania – przyznaje.



W rozmowie z portalem tvp.info ocenia, że niezdecydowanych, którzy nie mają wyrobionej opinii ws. szczepień, zapewne uda się niebawem przekonać – m.in. przy użyciu merytorycznych argumentów, a także pokazując, że nikomu nic złego się nie dzieje.



– Ale zdania tych, którzy wierzą w internetowe teorie, że ktoś wszczepi im chip, nic nie zmieni. Tych ludzi przekona tylko jakaś nowa teoria spiskowa, którą wychwycą – mówi.



Jak uważa, są to osoby, które odtwórczo rozpowszechniają zasłyszane plotki i ich opinię może zmienić wyłącznie kolejna niepotwierdzona plotka. – Jeżeli ktoś patrzy na żółtą ścianę i mówi, że jest niebieska, to nie da się go przekonać i tyle – stwierdza.

Wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego zaznacza, że dla części osób każdy komentarz w sieci ma podobne znaczenie i nie ważne, czy jego autorem jest ekspert danej branży czy osoba, która zupełnie nie zna się na omawianym zagadnieniu.



– Uczciwie trzeba też powiedzieć, że nic nie jest jednoznaczne. Przy szczepieniach też tak będzie, bo jeżeli mamy 95 proc. skuteczności, to znaczy, że 5 proc. zaszczepi się niepotrzebnie i nie osiągnie zamierzonego efektu. Ponieważ nie wiemy jednak, kto będzie w tych 5 proc., lepiej się zaszczepić – podkreśla.



W rozmowie z portalem tvp.info Tomasz Zieliński zwraca się szczególnie do tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką decyzję w sprawie szczepień na koronawirusa podejmą.



– Osoby, które się zastanawiają, najlepiej gdy spojrzą wstecz i zobaczą, jak wyglądał świat, kiedy nie było szczepień. Ile osób umierało i miało poważne powikłania chorób zakaźnych. Teraz tych chorób ani powikłań nie ma. Żeby kolejnej choroby nie było z nami długo, musimy się zaszczepić. To jedno przesłanie – wskazuje.



Jako drugie wymienia fakt, że jedynie opanowanie epidemii może sprawić, że uratujemy gospodarkę. Podkreśla, że jeśli jako społeczeństwo zachowamy się odpowiedzialnie i powstrzymamy COVID-19, zatrzymamy wzrost bezrobocia i będziemy mogli wszyscy normalnie pracować. – To górnolotne, ale nie mniej ważne niż samo zdrowie – komentuje.

No to zaczynamy. Skierowanie na szczepienie mam a teraz czekam na termin szczepienia.

Zaszczepię się chociaż chorowałem na COVID19-bo nie chcę drugi raz tego przeżywać!

Zaszczepię się-bo chcę chronić moją rodzinę!

Doktor sam przyjmował osocze

Tomasz Zieliński przyznaje, że z prośbą o prywatną poradę dzwoniło już do niego wielu znajomych. Wszystkich przekonywał, że szczepienie na koronawirusa jest ważne i nie powinni dać się przestraszyć.



Informując z kolei publicznie na Twitterze o tym, że sam chce się zaszczepić, wskazał trzy argumenty: uniknięcie kolejnego zakażenia, ochronienie własnej rodziny oraz bezpieczeństwo pacjentów.



W rozmowie z nami przyznaje, że każdy z tych powodów jest ważny i ciężko je porównywać. Dla każdej osoby istotne powinno być chronienie swoich bliskich, ale dla lekarza wielkie znaczenie ma też fakt, by nieść pomoc pacjentom i nie być dla nich zagrożeniem. Czy sam poważnie przechodził COVID-19?



– 10 dni leżałem w szpitalu, otrzymywałem osocze i do tej pory nie wróciłem do pełni sprawności. Nie byłem pod respiratorem, więc trudno mówić o najcięższym przypadku, ale ponad tydzień w szpitalu to na pewno nie jest chorowanie bezobjawowe – przyznaje.



Ekspert podkreśla, że sam nigdy nie poddawał się pokusom udziału w spiskach oraz nie ulegał rzeczom, do których nie był osobiście przekonany. W sprawie szczepionki wie jednak, że może ona uratować zdrowie, życie i sytuację finansową milionów osób, więc chce, by zdecydowała się na nią jak największa liczba osób.

