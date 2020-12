Masakra na kręgielni. Żołnierz sił specjalnych z zarzutami

Żołnierz amerykańskich sił specjalnych został oskarżony o zabójstwa po tym, jak w strzelaninie w kręgielni w amerykańskim stanie Illinois zginęły trzy osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Śledczy ustalają motyw sprawcy.

Do strzelaniny doszło w sobotę w kręgielni Don Carter Lanes, w Rockford położonym w odległości około 130 km na północny zachód od Chicago. Około 18.55 czasu lokalnego 37-letni Duke Webb zaczął strzelać. Zabił trzy osoby, ranił kolejne trzy.



Ofiary to trzej mężczyźni w wieku 73, 65 i 69 lat. Ranni zostali 62-latek oraz 14-latek i 16-letnia dziewczyna. Chłopak jest w stanie stabilnym po postrzale w twarz, dziewczyna została raniona w ramię i została już zwolniona ze szpitala .



Gdy policjanci przyjechali na miejsce, szybko namierzyli sprawcę, ale ten ukrył broń i udawał, że nie on dokonał masakry. Został zatrzymany.



Prokurator hrabstwa Winnebago oświadczył, że mężczyźnie przedstawiono zarzuty dokonania trzech morderstw i usiłowania popełnienia trzech kolejnych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: CNN

Armia Stanów Zjednoczonych potwierdziła, że Webb jest sierżantem pierwszej klasy, służącym w 3. Batalionie 7. Grupy Sił Specjalnych. Odpowiada między innymi za działania wywiadowcze. Jednostka ma siedzibę w Bazie Lotniczej Eglin na Florydzie.Telewizja CNN podaje, że Webb zaciągnął się w 2008 r. i wkrótce miał odejść ze służby. Śledczy ustalają, jaki miał motyw.