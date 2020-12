Impreza w Gdańsku. 200 osób bawiło się w klubie nocnym

W centrum Gdańska w klubie nocnym odbyła się impreza, na której bawiło się 200 osób. Na miejscu interweniowała policja Organizatorowi grożą teraz poważne konsekwencje.

KORONAWIRUS – RAPORT



Gdańscy policjanci otrzymali wieczorem 26 grudnia informację, że w centrum miasta odbywa się impreza. Na miejscu udali się funkcjonariusze. Była to pierwsza tej nocy interwencja w tym miejscu.



– Policjanci na miejscu interwencji zastali kilkanaście osób oraz przedstawiciela lokalu, który powiedział funkcjonariuszom, że w lokalu, który do tej pory był lokalem nocnym, prowadzony jest właśnie trening tańca, przygotowujący uczestników do zawodów. W lokalu przy stoliku siedziały osoby, które piły różne napoje, w tym alkoholowe, które, wbrew obowiązującemu rozporządzeniu, kupiły i spożywały w klubie – poinformowała Karina Kamińska, rzeczniczka policji w Gdańsku, cytowana przez Radio Gdańsk.



Policjanci ukarali właściciela klubu mandatem, mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu. – Policjanci w tej sprawie sporządzą wniosek o ukaranie do sądu w związku z nieprzestrzeganiem obostrzeń – dodała.



Na tym się nie skończyło. Krótko po północy na miejsce znowu wezwano policję. Jak twierdzą funkcjonariusze, wówczas w klubie bawiło się około 200 osób.



– Materiał zebrany w tej sprawie zostanie przekazany pod ocenę pracowników sanepidu, którzy mogą nałożyć na organizatora karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł. Policjanci skierują również wniosek do sądu o ukaranie właściciela za sprzedaż alkoholu i podawanie go klientom w lokalu. Za to wykroczenie grozi kara grzywny lub nagany – powiedziała Kamińska.

#wieszwiecej Polub nas