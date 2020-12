Niemcy. Opóźnienia w dostawie szczepionek, wątpliwości ws. „solidarności europejskiej” [WIDEO]

W północnej części niemieckiej Bawarii doszło do wątpliwości, czy zachowano odpowiednio niską temperaturę w przechowywaniu szczepionek. To sprawiło, że w siedmiu starostwach wstrzymano szczepienia. – W Niemczech pojawiła się też wątpliwość co do tzw. solidarności europejskiej, jeśli chodzi o szczepionki – relacjonuje Cezary Gmyz, korespondent TVP.

W niedzielę w całych Niemczech rozpoczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie we wszystkich krajach związkowych dostawa szczepionek przebiegała sprawnie. Awaria łańcucha chłodniczego opóźnia przystąpienie do szczepień w niektórych okręgach Bawarii.



W siedmiu okręgach tego regionu z powodu awarii rozpoczęcie szczepień musiało zostać odłożone na czas nieokreślony. W łańcuchu chłodniczym wystąpiły niespójności.



– Zintegrowany dziennik chłodzenia pokazuje, że temperatura zarejestrowana podczas transportu wynosiła początkowo 3 st. C, a później -1 st. – powiedział administrator okręgu Augsburga Martin Sailer. Możliwym powodem była awaria lodówki, a także obniżenie zarejestrowanej temperatury w pudełku z powodu szczepionki, która pierwotnie była zamrożona.



Rzecznik ministerstwa zdrowia w Monachium powiedział agencji dpa, że niespójności trzeba wyjaśnić z BioNTech – firmą, która wraz z Pfizerem wyprodukowała szczepionkę.





Europejska solidarność

Jak relacjonował w TVP Info Cezary Gmyz, oprócz problemów z dystrybucją preparatu w Niemczech pojawiają się wątpliwości co do tzw. solidarności europejskiej w sprawie szczepionek.– Francja zgłasza sprzeciw wobec dostarczania następnych dawek szczepionek BioNTech. Są podejrzenia, że. Pojawiły się wątpliwości co do ilości tych szczepionek, bo Niemcy do końca roku mają ich dostać 1,3 mln – dodał dziennikarz.