Dyrektor szpitala na Narodowym: Wykonaliśmy 20 proc. więcej szczepień, niż zakładaliśmy

Na razie jest w porządku, czuję się dobrze – powiedział dyrektor Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym dr Artur Zaczyński, który w niedzielę został zaszczepiony przeciw COVID-19. – Wykonaliśmy ponad 20 proc. więcej szczepień niż zakładaliśmy – poinformował.

W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepiono w niedzielę pierwszą osobę na COVID-19 w Polsce – naczelną pielęgniarkę szpitala Alicję Jakubowską. Zaszczepił ją dr Artur Zaczyński, następnie sam poddał się zabiegowi.



Pytany w TVN24, czy odczuwa jakiekolwiek skutki uboczne po szczepieniu, odparł, że „oprócz delikatnego bólu, jak po każdym zastrzyku, żadnego zaczerwienienia nie ma". – Czuję się dobrze, nie łamie mnie w kościach. Na razie jest w porządku – dodał.





Zaszczepiono ponad 200 osób

Dr Zaczyński zaznaczył, że w niedzielę dzwonił także do szefów klinik nadzorujących szczepienia; zapewnili oni, że wszystkie przebiegły prawidłowo. Poinformował, że w niedzielę w szpitalu MSWiA i w szpitalu na stadionie narodowym zaszczepiono ponad 200 osób.– Dzisiaj jest kolejna zmiana. Mamy zabezpieczone szczepionki. Wiemy, że nowa partia za chwilę do nas dojdzie – powiedział. Podkreślił, że „jest zadziwiające i cieszy to, że kiedy te szczepienia się pojawiły, zaczęły zgłaszać się osoby chętne dodatkowo, które się nie zgłosiły wcześniej (...), a wczoraj przyjechały i zostały zaczepione”.

– Wykonaliśmy ponad 20 proc. więcej szczepień niż zakładaliśmy – dodał w rozmowie w TVN24.



Zapowiedział, że akcja szczepień wśród medyków potrwa jeszcze dwa, trzy tygodnie. Przekonywał, że szczepienia są potrzebne i wielokrotnie zmieniły „bieg naszych losów”.



Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.





Pierwszeństwo dla pracowników ochrony zdrowia

Do końca stycznia. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Po nich zostaną zaszczepieni seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele.