Makabryczny wypadek w Gwoździcach. Nie żyją dwie młode osoby

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Gwoździce w woj. opolskim. Na miejscu zginęły dwie osoby w wieku 20 i 22 lat. Poszkodowanych zostało pięć osób, trafiły do szpitala.

Zdarzenie miało miejsce chwilę po godz. 19 w niedzielę na drodze krajowej nr 45.



– Z nieustalonych przyczyn doszło do zderzenia osobowego mercedesa z volkswagenem. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, pięć zostało rannych – przekazała w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka policji w Krapkowicach sierż.sztab. Ewelina Karpińska.



Ofiary śmiertelne to 22-letni kierowca mercedesa i 20-letnia pasażerka. Poszkodowani zostali też 21-letni pasażer mercedesa, 46-letni kierowca volkswagena oraz trzy kobiety podróżujące tym autem w wieku 46, 16 i 12 lat. Trafili do szpitala w Opolu.



– Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Będzie ustalana przyczyna wypadku – dodała rzeczniczka. Na miejscu tragedii lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



