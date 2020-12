Warszawa kupiła nowe fotoradary. Ile zapłaci za sześć „skrzynek”?

Tuż przed Bożym Narodzeniem stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął przetarg na zakup i montaż sześciu nowych fotoradarów, jakie staną na moście Poniatowskiego. W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę – firmy Lifor z Bytomia – i to właśnie ona została wybrana przez władze Warszawy. Ile będą kosztować urządzenia mierzące prędkość?

Bat na piratów drogowych

�� �� Firma Lifor z Bytomia dostarczy i zamontuje sześć fotoradarów na moście Poniatowskiego za 1 mln 826 tys. zł. Jeszcze przed świętami rozstrzygnęliśmy przetarg, co pozwala na podpisanie umowy z wykonawcą.

Ile kosztują nowe fotoradary w Warszawie?

Jak tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich, celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Na odcinku, którego dotyczył przetarg, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, a miejscami nawet 40 do 40 km/h. Miejska spółka dodaje, że urządzenia mają „przypilnować” przestrzegania przepisowej prędkości.„Ofertę złożył tylko jeden chętny – bytomska firma Lifor. Po przeanalizowaniu opiewającej na 1 mln 826 tys. zł jej propozycji uznaliśmy, że nas satysfakcjonuje. To oznacza, że urządzenia na moście powinny stanąć już wiosną” – podaje w komunikacie ZDM.Trzy z sześciu fotoradarów mają stanąć po północnej stronie mostu Poniatowskiego, pozostałe – po południowej. Zostaną zamontowane w pobliżu zabytkowych wieżyc (zgodę wyraził konserwator zabytków) przeprawy i przystanków tramwajowych od strony lewobrzeżnejMiejska spółka tłumaczy, że początkowo w planach było zamontowanie odcinkowego pomiaru prędkości, ale złożona oferta trzykrotnie przewyższała możliwości budżetu miasta – oferent wycenił ją na blisko 5 mln zł.Z danych ZDM wynika, że koszt nowego(wraz z montażem) to ponad 304 tys. zł. Gwarancja wynosi 36 miesięcy.