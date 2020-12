Szczecin. Czterech policjantów prewencji zatrzymanych

Czterech policjantów prewencji KWP w Szczecinie zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych. Usłyszeli już zarzuty.

Informację przekazaną przez lokalne media potwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Alicja Śledziona. – Zatrzymanych zostało czterech funkcjonariuszy prewencji – powiedziała. Dodała, że sprawę wyjaśnia prokuratura.



Śledczy sprawdzają, czy policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień. Do zatrzymania doszło w sobotę.



– Trzem policjantom przedstawiono zarzuty przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy. Jednemu z nich dodatkowo postawiono zarzut uszkodzenia ciała – mówi portalowi tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Alicja Macugowska-Kyszka.



Zatrzymanym grozi do pięciu lat więzienia. Rzeczniczka dodaje, że niebawem ma zapaść decyzja o tym, czy do sądu zostaną skierowane wnioski o ich tymczasowe aresztowanie.



„Według nieoficjalnych informacji, jeden z policjantów to syn wysokiego rangą oficera szczecińskiej policji” – podaje gk24.pl.

#wieszwiecej Polub nas