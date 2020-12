Zakaz przemieszczania się w sylwestra. Rzecznik rządu tłumaczy

Nie ma godziny policyjnej w noc sylwestrową; mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami i te przepisy pozostaną w rozporządzeniu – powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu w rozmowie w Polsat News podkreślił, że w sylwestrową noc nie ma i nie było wprowadzonej godziny policyjnej. – Mamy zakaz przemieszczania się poza określonymi celami, w tym wypadku zawodowymi, czy innymi ważnymi celami (...) To nie jest godzina policyjna. Te przepisy, które aktualnie są w rozporządzeniu, one pozostaną – powiedział Müller.



Dopytywany, czy policja będzie mogła nakładać mandaty za przemieszczanie się w noc sylwestrową odpowiedział, że od wielu tygodni obowiązują przepisy dotyczące ograniczenia zgromadzeń. Jego zdaniem, jeśli ktoś przemieszcza się między godz. 19 a 6 w sylwestra to raczej w większych grupach. – I chociażby nawet z tego tytułu, bez zakazu przemieszczania się, policja będzie egzekwować tego typu sankcje – wskazał polityk.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu,lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapewnił, że rząd nie wprowadza w sylwestra godziny policyjnej.



– My godziny policyjnej nie wdrażamy, aby ona mogła być zastosowana, musielibyśmy, za zgodą pana prezydenta, wdrożyć stan wyjątkowy. Uważamy, że dziś nie jest to niezbędne, gdyż ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie instrumenty, właśnie poza na przykład godziną policyjną. Dlatego bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się, również o nieużywanie fajerwerków, aby ten sylwester minął spokojnie – apelował Mateusz Morawiecki.





Szczepienia

– My chcemy realizować te szczepienia w taki sposób, że przed zakończeniem szczepienia w poprzedniej grupie, żeby na zakładkę rozpoczynać szczepienia w grupie kolejnej– zaznaczył.Dodał, że zapisy naPytany, kiedy rozpocznie się realizacja zapowiadanych mobilnych punktów szczepień w każdej gminie odpowiedział, że będzie to przełom stycznia i lutego. –Od 15 stycznia mamy rejestracje już o charakterze powszechnym. Mniej więcej na przełomie stycznia i lutego będą powstawały te punkty w poszczególnych gminach – zaznaczył.