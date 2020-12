Komorowski o programie Platformy: Jest jeszcze trochę czasu

Na oferty i program polityczny Platforma Obywatelska ma jeszcze czas – oznajmił były prezydent Bronisław Komorowski. Zasugerował, że dlatego programu partii nie ma, bo gdyby go ujawniono, ktoś ukradłby ich pomysły.

Były prezydent i polityk Platformy Obywatelskiej Bronisław Komorowski był gościem Radia ZET. Został tam zapytany o swoją ocenę działalności partii pod przywództwem Borysa Budki.



Odpowiedział, że „jest bardzo trudno zmienić wizerunek partii politycznej”. Mówiąc o programie PO stwierdził, że „na oferty to jeszcze jest trochę czasu”.



– Bo w zasadzie żadne środowisko nie mówi dzisiaj o programie, z którym pójdzie do wyborów, bo inaczej inni je podkradają czy kopiują. Może się przygotowują na otwarcie ataku programowego. Przyjdzie na to czas, tam z tego co wiem trwają prace nad programem, który powinien pokazać nową odsłonę – wyjaśnił.



Komorowski mówił też, że patrzy na opozycję jako na całość. – Jestem o tym przekonany, że opozycji brakuje środowiska, które by było umiarkowanie konserwatywne, ale ten segment się dobudowuje, kosztem KO i PiS – powiedział.



Mówił też, że trzeba na zaufanie i mandat społeczny „zapracować”. Pytany, dlaczego KO nie jest w stanie wyjść w sondażach poparcia poza dwadzieścia kilka procent oznajmił, że to „lepsze niż stracenie kilku procent przez PiS”. – Można się domyśleć, dlaczego cześć opinii publicznej podchodzi z niewiarą, potrzebne są sygnały świadczące o tym, że opozycja coś potrafi zrobić razem i ma minimum programowe wspólne – mówił.

