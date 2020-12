Kolejny lockdown w Austrii. Wszystkie nabożeństwa bez udziału wiernych

Ze względu na kolejny lockdown w Austrii do 17 stycznia wszystkie nabożeństwa w kościołach tego kraju będą się odbywały bez udziału wiernych. Wierni przez cały dzień będą się mogli modlić w świątyniach indywidualnie.

W dni świąteczne i powszednie będzie można w tym czasie sprawować liturgię w niewielkim kręgu osób, przy zachowaniu określonych warunków. Podobne przepisy obowiązywały już podczas drugiego lockdownu, od 17 listopada do 6 grudnia.



W liturgii może uczestniczyć jednorazowo 5-10 osób włącznie z celebransem. Nazwiska uczestników muszą być wcześniej zgłoszone. Podczas nabożeństwa nie może być żadnych innych osób. Obowiązywać będą ogólne zasady: m.in. dezynfekcja rąk przed wejściem, zakładanie maseczek i zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu.





Komunia tylko na rękę

Śpiewać mogą tylko soliści lub kantorzy w imieniu wspólnoty. Zamiast śpiewu zaleca się muzykę instrumentalną, przy czym możliwa jest współpraca do pięciu osób w grupie wokalno-muzycznej.Chrzty oraz śluby kościelne będą udzielane dopiero po lockdownie. W pogrzebach i mszach pogrzebowych może uczestniczyć do 50 osób.W dalszym ciągu „ spowiedź może się odbywać tylko w pomieszczeniu poza konfesjonałem”. Pomieszczenie systematycznie wietrzone musi być na tyle duże, by zapewnić dwumetrową odległość.

Opieka duszpasterska chorych i umierających jest nadal możliwa, z zachowaniem surowych zasad higieny.



Ograniczenia będą obowiązywały we wszystkich 16 Kościołach i wspólnotach wyznaniowych mających osobowość prawną w Austrii – oznajmił minister ds. wyznań Susanne Raab.



Większość nabożeństw będzie transmitowana na żywo w internecie. Episkopat krajowy zaprosił do wzięcia udziału w ogólnoaustriackiej inicjatywie modlitewnej w czasie lockdownu.