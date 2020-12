Premier: Trzecia fala może być groźniejsza, szczepionka to dawka nadziei

– Walka z wirusem to walka o każdą godzinę. W kilka miesięcy możemy zwyciężyć – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Poinformował również, że do Polski dotarło 300 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi. To kolejna partia preparatu firm Pfizer/BionTech, którą dostarczono.

– Dzisiaj przyjechało do Polski już 300 tys. dawek i rozpoczynamy dystrybucję, dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali – poinformował w poniedziałek na lotnisku Okęcie premier.



Przestrzegał, że musimy się strzec trzeciej fali epidemii. – Trzecia fala wirusa może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo – mówił premier.



Szef rządu dodał, że to największa i najważniejsza akcja logistyczna, która pozwoli rozwieźć po kraju kilkanaście milionów dawek szczepionki w najbliższych paru miesiącach dla 30 mln obywateli.



– Zaufajmy nauce i medycynie, najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków – państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka – powiedział premier.



Szef rządu zaapelował też do wszystkich Polaków, by w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności zapisywali się do szczepień. – Proces jest bardzo prosty. I później zaszczepienie – bo chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować – dodał.



Przypomniał, że zgodnie z przyjętą strategią najpierw możliwość zaszczepienia się mają medycy, służby mundurowe, nauczyciele i seniorzy.



– A więc (...) niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Dziś rozpoczynamy już szerokozasięgową dystrybucję, wcześniej nawet niż sądziliśmy, bo chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem – oświadczył premier.