Suski o „GW”: Przechodzi na pozycję przeciwników UE. Krytykuje rząd tak, jak potrafi

Być może „Gazeta Wyborcza” przechodzi na pozycję przeciwników Unii Europejskiej. Nie podoba im się, co dzieje się w UE – powiedział w programie „#Jedziemy” poseł PiS Marek Suski.

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” napisała o „nowym eurosceptycyzmie”. „Kiedyś polscy eurosceptycy obawiali się, że Unia Europejska nas będzie niewolić. Teraz, że nie obroni nas przed niepraworządnym PiS” – oznajmiono.



„Polska i Węgry groziły wetem, choć oba kraje to najwięksi beneficjenci budżetu, Polska dostanie aż ok. 770 mld zł. Polska i Węgry chciały zablokować rozporządzenie wiążące praworządność z unijnymi funduszami. Choć ostatecznie oba kraje wycofały się z weta, (premierzy Mateusz) Morawiecki i (Viktor) Orban ogłosili się zwycięzcami. A w Unii pojawiają się głosy, że Unia poszła na rękę Polsce oraz Węgrom i przymyka oko na łamanie tam praworządności” – czytamy.



Według dziennika właśnie na tym polega nowy eurosceptycyzm – to efekt rozczarowania działaniami UE wobec tych dwóch krajów.



O komentarz do publikacji gazety pytany był Marek Suski, poseł PiS. W jego ocenie „GW” być może „przechodzi na pozycję przeciwników UE”. – Nie podoba im się, co dzieje się w UE, może gazeta przechodzi do ruchu antyszczepionkowców, krytykując to, w jaki sposób rząd próbuje zwalczyć pandemię. To pokazuje, jaki na opozycji i w „Wyborczej” jest zamęt, nie bardzo wiedzą, jak krytykować rządy PiS, które starają się służyć obywatelom – podkreślił.

– Opozycja ma prawo krytykować rząd, a „Wyborcza” robi to w taki sposób, jaki umie, potrafią to może nie najlepiej, te ich mądrości wywołują czasem zdumienie, czasem śmiech przez łzy – dodał.





Suski: Jestem zwolennikiem szczepień

źródło: TVP Info

Posła Suskiego pytano też o szczepienia na koronawirusa. – Ja jestem w tej grupie, która mówi, że raczej się zaszczepi, jeśli będzie taka możliwość. Chodzi o odpowiedzialność za innych, trzeba o najbliższych dbać. Jedyną skuteczną metodą walki z pandemią jest szczepionka. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy mają wątpliwości, natomiast. Dystans, maseczki ,lockdown, okazuje się, że one tylko spowalniają pandemię i nie są w stanie jej zatrzymać – wskazał.Suski zaznaczył, że „to jest jedyne wyjście i możliwość powrotu do normalności”. – I z tego powodu bym przekonywał do szczepień. Ruch antyszczepionkowców, który używa argumentów niemających nic wspólnego z logiką,– dodał.