Sondaż parlamentarny. Wyniki zaskakują, poważne zmiany na podium

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, zdecydowanie wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które zanotowało 10 pkt. proc. przewagi nad Koalicją Obywatelską. Największy spadek w badaniu zanotował ruch Szymona Hołowni – wynika z sondażu IBRiS.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-22 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1100 osób.



Najwięcej ankietowanych wskazywało na PiS, które może liczyć na 33,2 proc. poparcia. Oznacza to lekki spadek – o 0,8 pkt. proc. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska. Uzyskała 23,6 proc, to poprawa o 0,2 pkt. proc.



Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 9,1 proc. Oznacza to spadek o 5,3 pkt. proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica z poparciem 8,9 proc. (spadek o 0,8 pkt. proc.) oraz PSL-Koalicja Polska z 6,0 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc.).



Progu wyborczego nie udałoby się przekroczyć Konfederacji, którą popiera zaledwie 4,5 proc. badanych. To spadek o 0,5 pkt. proc. 14,7 proc. respondentów obecnie nie wie, na kogo oddałoby swój głos.



Chęć udziału w wyborach deklaruje 45,9 proc. badanych. 4,9 proc. badanych nie wie, czy weźmie udział w wyborach.

