Wojskowi z Turcji będą monitorować rozejm w Górskim Karabachu

Turcja wysłała 35 wojskowych do Azerbejdżanu, gdzie wraz z Rosjanami mają współtworzyć ośrodek monitorowania przestrzegania rozejmu w Górskim Karabachu – poinformowała w niedzielę agencja EFE, powołując się na telewizję CNN-Turk.

Według tych informacji wojskowi mają zostać rozlokowani w miejscowości Agdam, na terenach, które po 44-dniowych walkach jesienią tego roku Azerbejdżan odebrał Armenii. Właśnie tam ma zostać utworzone centrum monitorowania rozejmu, w sprawie którego porozumiały się Moskwa i Ankara.



9 listopada Armenia, Azerbejdżan i Rosja (jako gwarant) podpisały porozumienie o zawieszeniu broni w Górskim Karabachu. Znajdował się w nim punkt o powstaniu centrum monitoringu. Udział strony tureckiej był jednak negocjowany odrębnie - pomiędzy Rosją i Turcją.





Centrum monitoringu wkrótce rozpoczyna działalność

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W mediach pojawiła się informacja, że centrum ma rozpocząć działalność w styczniu 2021 r. Moskwa podkreślała wielokrotnie, że(czyli tych części Karabachu, które są kontrolowane przez Ormian).We wrześniu Baku podjęło próbę odzyskania kontroli nad Górskim Karabachem – separatystycznym regionem, de iure będącym częścią Azerbejdżanu, a od połowy lat 90. XX w. kontrolowanym przez Ormian. Po sześciu tygodniach walk, w trakcie których Baku uzyskało znaczną przewagę i zdobycze terytorialne, podpisano trójstronne porozumienie o zawieszeniu broni.Na jego mocy do regionu wprowadzono rosyjskie siły pokojowe, które mają tam pozostać przez co najmniej pięć lat. Armenia zobowiązała się do przekazania Azerbejdżanowi zajętych w czasie walk terenów w Górskim Karabachu oraz trzech rejonów przylegających do niego.