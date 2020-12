Borys Budka twierdził, że jesienią pandemia ustąpi. Przedstawiciel Zielonych uważa, że miał rację

– Jeżeli za jesień wziąć wrzesień, to zdaje się, mieliśmy najniższy poziom dzienny zakażeń od początku pandemii, od pierwszej fali – stwierdził w programie „Strefa starcia” przewodniczący partii Zieloni Wojciech Kubalewski w trakcie dyskusji nad słowami Borysa Budki. Przewodniczący PO wiosną br. twierdził, że pandemia ustąpi na jesieni.

Przyczyną dyskusji był wpis, który przewodniczący PO dokonał na platformie Twitter. „Czy ktoś wytłumaczył premierowi, że szczepionki zostały kupione i dostarczone do Polski dzięki temu, że jesteśmy członkiem UE?” – pytał w poście Borys Budka. Jak dodał, obóz polityczny Premiera RP Unię „od 5 lat osłabia od wewnątrz”.





Czy ktoś wytłumaczył premierowi, że szczepionki zostały kupione i dostarczone do Polski dzięki temu, że jesteśmy członkiem UE? Tak, tej Unii, którą jego obóz polityczny od 5 lat osłabia od wewnątrz, podważa sens jej istnienia i wartości, na których została zbudowana. #hipokryci — Borys Budka (@bbudka) December 26, 2020

Obrona Budki

– Platforma Obywatelska nie ma żadnego celu, kierunku. Jedyny cel to jest walka z PiS i z rządem i tu Borys Budka po raz kolejny pokazał, że to jest ich jedyny cel – stwierdził w programie, komentując słowa. – On chciał się tutaj pokazać tym, że wpis zrobił, ale w tym wpisie bardzo sprytnie skłamał, bo napisał: „podważa sens jej istnienia i wartości, na których została zbudowana”. Po pierwsze, nigdy nie podważamy sensu istnienia Unii Europejskiej – stwierdził poseł PiS.– Drugi zapis tam jest: „i wartości, na których została zbudowana”. No panie przewodniczący Budka, no właśnie– trzech założycieli UE, z tego w stosunku do dwóch toczy się proces beatyfikacyjny – to powinien pan wiedzieć, to proste – skonkludował Telus.W obronę wziął Borysa Budkę przedstawiciel jego koalicjanta – partii Zieloni. – To jest walka polityczna, każdy z koalicjantów prowadzi ją na swój sposób – stwierdził. Przedstawiciel Zielonych wydał się podzielać zdanie Budki co do „antyunijności” rządu. –– o czym był pan łaskaw wspomnieć, że to był błąd, bo się później okazało, że maseczki były złe – ten sam rząd, który wtedy nie mógł tego wiedzieć, po prostu nie przystąpił do tej wspólnej akcji UE z nieznanych mi powodów, ale może p. Kaczyński nam to kiedyś wyjaśni. Ten sam rząd 3 miesiące temu twierdził, że już jest po pandemii, nie mamy się czego bać, jest zamiecione – stwierdził.

Prowadzący program red. Adamczyk przypomniał, że rzeczona akcja kupowania maseczek skończyła się skandalem i urzędnicy brukselscy byli zmuszeni pozbyć się całej partii 1,5 mln maseczek, gdyż nie spełniały one norm.



Kubalewski stwierdził również, że ma radę dla Prawa i Sprawiedliwości. – Skoro pan Borys Budka tak bardzo się myli i skoro PiS nigdy nie chciał i nie chce i nie będzie chciał wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, to przecież można bardzo łatwo ten wpis pana Borysa Budki obnażyć. Pan Kaczyński proszę na trybunę do Sejmu i niech ogłosi, że nie ma, nie miał i nigdy nie będzie miał zamiaru wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej i będzie koniec debaty o tym, kto chce wyprowadzić Polskę z UE – stwierdził.



Na tę propozycję odpowiedział poseł Telus. – Jestem przedstawicielem partii PiS, znam program Prawa i Sprawiedliwości i nigdy nie mówiliśmy o tym, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej . Chcemy być w Unii Europejskiej, tylko na równych zasadach. Polityka poklepywania się po plecach i polityka na kolanach PO się skończyła i do kiedy będzie rządziło PiS, będziemy równymi partnerami w UE – stwierdził. Poseł przypomniał również, że przewodniczący PO na wiosnę – powołując się na nieujawnionych dotąd ekspertów – utrzymywał również, że jesienią nie będzie już koronawirusa.





Jesienią skończyła się pandemia?

źródło: portal TVP Info, „Strefa starcia”

Przewodniczący partii Zieloni stwierdził, żew związku z czym, została ona zaprezentowana w programie.– No tak.. (…) Jeżeli Budka w kwietniu albo w maju mówił takie rzeczy, to na pewno wiedział o tym, że nastąpi druga fala, bo wszyscy, którzy potrafili w Polsce policzyć do trzech wiedzieli w maju, że będziemy mieli drugą falę i wszyscy, którzy potrafili policzyć do trzech wiedzieli, że ta fala będzie większa niż pierwsza fala zakażeń – przekonywał Kubalewski.– Proszę popatrzeć sobie na wykresy, które możemy dostać m.in. rządowe na temat tego, jak wyglądała liczba zakażeń, jesienią mieliśmy najniższy poziom zakażeń dziennych w Polsce. On potem zaczął rosnąć, zgodnie z przepowieścią ekspertów, że jesienią i zimą ta druga fala nadejdzie i będzie bardzo wysoka,– kontynuował przewodniczący Zielonych.