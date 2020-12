Premier zachęca medyków, aby zaszczepili się przeciw COVID-19

Kancelaria Premiera w materiałach opublikowanych w mediach społecznościowych zachęca medyków, aby zgłaszali się do narodowego programu szczepień przeciw COVID-19. Medycy są tzw. „grupą zero”, która właśnie zaczęła szczepienia przeciw COVID-19. O kampanii pisze również premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

KORONAWIRUS – RAPORT



„Proszę Państwa! Rusza narodowy program szczepień przeciw COVID-19 , a wraz z nim rządowa kampania informacyjna” – przypomniała Kancelaria Premiera na Facebooku.



„Wspólne działanie przynosi najlepsze efekty. Bądźmy solidarni, bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli jesteś pracownikiem ochrony zdrowia - daj dobry przykład i już dziś zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19!” – czytamy we wpisie, do którego dołączony jest filmik, na którym trójka medyków idących szpitalnym korytarzem zachęca, by się zaszczepić. „My już zgłosiliśmy się do udziału w szczepieniu. Dołącz i ty” – mówi lektor na tym nagraniu.



O rządowej kampanii informacyjnej i programie szczepień pisze również premier Mateusz Morawiecki na Facebooku .



Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.



Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.





#wieszwiecej Polub nas