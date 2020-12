Zamachowiec z Nashville zginął w eksplozji. Działał sam

Sprawca piątkowego ataku bombowego w Nashville w stanie Tennessee, 63-letni mężczyzna, zginął na skutek wybuchu – poinformowali w niedzielę przedstawiciele prokuratury i FBI. Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna działał sam.

„Sprawcę udało się zidentyfikować na podstawie badania DNA” – powiedział szef lokalnej placówki FBI Douglas Korneski.



W pobliżu wraku samochodu kempingowego, który eksplodował w piątek w Nashville, śledczy znaleźli ludzkie szczątki. Dzięki porównaniu z materiałem genetycznym zebranym w sobotę w domu podejrzanego mężczyzny, 63-letniego Anthony'ego Warnera, udało się ustalić, że to on był sprawcą ataku.



„Doszliśmy do wniosku, że Warner był na miejscu, gdy wybuchła bomba i zginął na skutek tej eksplozji” – powiedział prokurator Donald Cochran.





Nieznane motywy działania

źródło: pap

Przedstawiciele prokuratury i FBI podkreślili, że. Śledczy nie powiedzieli, jakiego materiału wybuchowego użył.Samochód kempingowy Warnera, zaparkowany na ulicy w centrum największego miasta Tennessee,. Jak podała policja, przed wybuchem z samochodu emitowane było ostrzeżenie. „Ten obszar musi być natychmiast ewakuowany. Ten obszar musi być natychmiast ewakuowany. Jeśli słyszysz tę wiadomość, ewakuuj się teraz. Jeśli słyszysz tę wiadomość, ewakuuj się teraz” – brzmiała treść ostrzeżenia.Na chwilę przed wybuchem policjanci chodzili od drzwi do drzwi w pobliskich domach, aby zabrać mieszkańców w bezpieczne miejsce.Na skutek eksplozji. Wybuch poważnie uszkodził kilka budynków, w tym firmy telekomunikacyjnej AT&T. Jej przedstawiciele poinformowali, że niektóre usługi AT&T, m.in. telefonii komórkowej, zostały przerwane. Z powodu problemów telekomunikacyjnych tymczasowo wstrzymano loty z lotniska w Nashville.