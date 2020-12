Premier Słowenii: Światełko w tunelu stało się jaśniejsze

Bez szczepionki wyszlibyśmy z pandemii dopiero w kwietniu – oświadczył premier Słowenii Janez Jansa w domu dla seniorów w Mariborze. W domach opieki w Słowenii ruszyły w niedzielę pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19. Mogą z nich skorzystać pensjonariusze i personel.

Szczepienia w Słowenii w pierwszej kolejności są dostępne dla chętnych spośród pensjonariuszy domów opieki dla osób starszych i ich personelu. W sobotę do Lublany dotarła pierwsza partia szczepionki Pfizer/BioNTech.



„Prognozy mówią, że bez szczepionki wyszlibyśmy z pandemii dopiero w kwietniu, ale teraz światełko w końcu tunelu jest jaśniejsze” – powiedział Jansa w ośrodku Danica Vogrinec w Mariborze. Szef rządu przyznał, że niedostateczne wydatki na opiekę dla osób starszych w ciągu ostatnich 15 lat utrudniły walkę z pandemią . Obecnie, zapewnił, rząd zamierza poprawić tę sytuację.





„Cudowny prezent od nauki”

, ocenił, że szczepionka to „cudowny prezent od nauki, który daje nową nadzieję”. Krek również odwiedził dom opieki w jednym ze słoweńskich regionów. Docelowo, jak wskazał, w tym kraju, co stanowi ok. 60 proc. populacji.Przedstawicielka ministerstwa zdrowia Marija Magajne podczas wizyty w domu opieki w Lublanie przekazała, że szerokie szczepieniaW pierwszej fazie szczepień uczestniczą również pracownicy służby zdrowia. Agencja STA wskazuje przy tym, że o ilewśród pensjonariuszy domów opieki (zaszczepić się mogą jedynie te osoby, które nie były zakażone), to mniej chętnych jest wśród ich opiekunów i ogółem wśród mieszkańców kraju. Władze zachęcają obywateli do tego, by skorzystali ze szczepień.