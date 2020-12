Irakijczycy oskarżeni o finansowanie bojowników tzw. Państwa Islamskiego

Dwóch Irakijczyków zostało oskarżonych przez dolnośląskie „pezety” Prokuratury Krajowej o przekazywanie pieniędzy jednemu z bojowników tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) oraz jego żonie. Wykorzystywali do tego popularny na Bliskim Wschodzie system Hawala. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w czerwcu we Wrocławiu przez oficerów ABW.

Z ustaleń Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wynika, że Irakijczycy dwukrotnie odebrali przekazy finansowe z Niemiec. Były to datki od mieszkających tam rodzin bojowników tzw. Państwa Islamskiego z Syrii i Iraku. Następnie, korzystając z systemu Hawala, oskarżeni przesłali pieniądze jednemu z dżihadystów oraz jego żonie. Miało do tego dojść w okresie lutego 2015 do kwietnia 2016 roku. Za finansowanie terroryzmu grozi do 12 lat więzienia.



Według śledczych, ów bojownik, pochodzący prawdopodobnie z Niemiec, przeszedł na islam w 2011 r. Dwa lata później, wyjechał przez Turcję do Syrii, gdzie przyłączył się do ISIS. Zajmował się m.in. szkoleniem dżihadystów. Według służb specjalnych zginął w 2016 r. na terenie Iraku.

Wdowa po wspomnianym bojowników wróciła po pewnym czasie do Niemiec, gdzie w listopadzie 2018 r. została aresztowana za udział w organizacji terrorystycznej. Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie skazał ją w 2019 r. za udział organizacji terrorystycznej tzw. Państwie Islamskim w Syrii i Iraku, w tym również za przestępstwa wojenne.

System idealny do ciemnych interesów

źródło: portal tvp.info

System pośrednictwa przekazywania pieniędzy Hawala, jest bardzo popularny na Bliskim Wschodzie i części Azji. Jako że takie transfery finansowe są generalnie poza jakąkolwiek kontrolą, bardzo chętnie wykorzystują go terroryści i przestępcy. Wystarczy bowiem zgłosić się do hawaladara (pośrednika) i przekazać mu pieniądze. Jedynym „zabezpieczeniem” transakcji jest kod, który musi podać odbiorca, aby otrzymać pieniądze. Pośrednik pobiera prowizję, a po transakcji niemal nie ma śladu.Władze USA przekonywały, że właśnie przy pomoc Hawali dostarczano pieniądze dla autorów zamachów z 11 września 2011 r.