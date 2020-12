Cristiano Ronaldo najlepszym piłkarzem w XXI w.

Nagrodę dla piłkarza dwudziestolecia tego wieku („Player of the century”) otrzymał Cristiano Ronaldo. Zwycięzcę kategorii ogłoszono na koniec, w kulminacyjnym punkcie gali Globe Soccer Awards.

„Ponieważ świętuję 20-lecie kariery zawodowej, nagroda Piłkarza Dwudziestolecia to wyróżnienie, które otrzymuję z wielką radością i dumą!” – napisał Ronaldo na instagramie.



Piłkarz pogratulował również innym laureatom, w tym Robertowi Lewandowskiemu, który został uznany piłkarzem roku.



Gala Globe Soccer Awards odbyła się w Dubaju. Plebiscyt, którego finałową galę pokazuje wiele krajów, jest organizowany od 2010 roku.



Najlepszym klubem dwudziestolecia wybrano Real Madryt.

�� ���� CRISTIANO RONALDO presented with the ⁣PLAYER OF THE CENTURY⁣ 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey