Szczepionka na COVID-19 za darmo również dla obcokrajowców, ale jest warunek

Szczepionka na COVID-19 będzie za darmo dla wszystkich osób, którzy są legalnie na terenie Polski i mają uregulowany pobyt posiadając np. kartę czasowego lub stałego pobytu, w tym dla pracowników z Ukrainy – poinformował w niedzielę szef KRPM Michał Dworczyk.

KORONAWIRUS – RAPORT



Dworczyk był pytany na antenie TVN 24, co ze szczepionką dla pracowników z Ukrainy, których setki tysięcy pracuje w Polsce.



– Każda osoba, która legalnie przebywa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ten pobyt ma uregulowany, posiadając na przykład kartę czasowego albo stałego pobytu, może się zaszczepić. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, więc pracownicy z Ukrainy czy z innych krajów będą mogli otrzymać bezpłatnie szczepionkę – odpowiedział szef KPRM.



Dopytywany, czy w takich przypadkach będzie wymagane pozwolenie na pracę, Dworczyk wyjaśnił, że żadne dodatkowe dokumenty – poza tymi potwierdzającymi, że ktoś ma uregulowany pobyt w Polsce – nie będą wymagane.

#wieszwiecej Polub nas

Koronawirus – szczepienia dla bezdomnych

źródło: pap

Dworczyk odniósł się także do kwestii szczepień osób bezdomnych. Poinformował, że szczepionka będzie dostępna dla wszystkich i można będzie się na nią zapisać także będąc nieubezpieczonym.Pierwsza dostawa szczepionek dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Narodowy Program Szczepień zakłada, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych; następnie seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele.