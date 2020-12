Fogiel: Dla Zjednoczonej Prawicy był to dosyć dobry rok

Z perspektywy czysto politycznej, myślę, że dla Zjednoczonej Prawicy był to dosyć dobry rok – ocenił w niedzielę wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Fogiel w niedzielę był gościem na antenie PR 24, gdzie został poproszony o ocenę roku 2020 z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy. – Z perspektywy czysto politycznej (...) myślę, że dla Zjednoczonej Prawicy był to dosyć dobry rok i pod względem wyborów prezydenckich, jak i pod względem skuteczności naszych działań i przed wszystkim podejmowania działań – mówił.



– To jest bardzo istotne w polityce. Myślę, że to odróżnia nas od naszych konkurentów, którzy często rozkładali ręce, prezentowali ten specyficzny imposybilizm – powiedział. Jako skuteczne działania rządu w ostatnich dniach wskazał akcję przeprowadzenia przez medyków z Polski testów dla kierowców w Dover.



Dopytany o przegranych politycznych tego roku, powiedział, że myśli, iż najbardziej ten rok dał się we znaki Koalicji Obywatelskiej.

źródło: pap

Jak podkreślił, póki cele Dobrej Zmiany są realizowane, „póty ta nasza współpraca, ta nasza koalicja powinna i będzie trwała i ma sens”. – Mówiąc o dokonaniach tego roku powinniśmy puścić w niepamięć, to co było złe, a patrzeć co się udało – podkreślił.