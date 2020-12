Murańka z koronawirusem. Co z Turniejem Czterech Skoczni?

Kłopoty Biało-Czerwonych. Jak informuje portal skaczemy.pl, należący do Adama Małysza, jeden z naszych zawodników - Klemens Murańka - otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Występ całej kadry w Turnieju Czterech Skoczni stanął pod znakiem zapytania.

Do Oberstdorfu udało się siedmiu naszych skoczków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Aleksander Zniszczoł, Andrzej Stękała i właśnie Klemens Murańka. Po otrzymaniu złych wieści od niemieckiego sanepidu, 26-letni skoczek został natychmiast odizolowany od reszty grupy. On do zawodów nie przystąpi na pewno. Co z resztą?

Niemiecki sanepid potwierdził, iż pozytywny test wśród naszych reprezentantów ma Klemens Murańka, który od razu został odizolowany od reszty grupy. Czekamy na kolejne wytyczne niemieckiego sanepidu. Klemensa samopoczucie ok, bez objawów. Cała grupa również w pełnym zdrowiu. — Skaczemy.PL (@SkaczemyPL) December 27, 2020

Kolejny, 69. Turniej Czterech Skoczni, rozpoczyna się w poniedziałek w niemieckim Oberstdorfie. Przy okazji poprzednich zawodów, pozytywny test miał bardzo... negatywne skutki - oznaczał bowiem wykluczenie z rywalizacji całej ekipy. To oczywiście czarny scenariusz, którego nasi skoczkowie na pewno nie chcą brać pod uwagę. Trzeba jednak przygotować się na najgorsze: przepisy w tym zakresie są bowiem bezlitosne, tym bardziej przed jedną z najważniejszych imprez sezonu.- Kazali siedzieć i czekać. Mam nadzieją, że tylko jedną osobę odstawią, a reszta będzie mogła skakać - przekazał w rozmowie z Kamilem Wolnickim z Onetu dyrektor techniczny kadry, Adam Małysz. Michał Chmielewski z TVP Sport informuje z kolei, że Polacy pojechali do Niemiec kilkoma busami, a w hotelu śpią w dwuosobowych pokojach, co stwarza nadzieję na "obejście" konsekwencji. Pozostaje tylko liczyć na odrobinę szczęścia... I zdrowia.