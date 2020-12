Uwaga na silny wiatr. Alerty IMGW dla dużej części kraju

IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem na północy i południu Polski w niedzielę po południu oraz w nocy. Wiatr może dochodzić do 85 km/h.

Silne wiatry spodziewane są we wszystkich w powiatach województw północnych. Będzie wiało w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, a także części podlaskiego.



Prognozowana jest średnia prędkość wiatru od 25 km/h do 40 km/h, natomiast w porywach do 75 km/h z południowego wschodu.



Silniejszych wiatrów należy się spodziewać w południowych powiatach na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Tu średnia prędkości wyniesie od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach do 85 km/h z południa.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

IMGW wydało ostrzeżenie 1. stopnia. Oznacza to, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.