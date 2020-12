Niemcy obawiają się katastrofy gospodarczej. Straty mogą wynieść niemal 400 mld euro

Pandemia koronawirusa do tej pory kosztowała niemiecką gospodarkę ponad 212 mld euro. Do marca 2021 roku straty mogą się podwoić – uważają eksperci z Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) w Berlinie. Sprawę opisuje portal dw.com.

Zmutowany koronawirus coraz bliżej Polski W niemieckim landzie Badenia-Wirtembergia stwierdzono u pacjentki nową, bardziej agresywną odmianę koronawirusa B.1.1.7, wykrytą wcześniej w... zobacz więcej

Zdaniem ekspertów, jeśli do marca drugi lockdown nie zostanie zniesiony, niemieckiej gospodarce grozi katastrofa, która potrwa lata. Łączne straty mogą do tego czasu wynieść nawet 391 mld euro.





Niemcy mają czas do marca

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dw.com

– Jeżeli do marca nie uda się nam wyraźnie obniżyć liczby zarażeń koronawirusem, będzie to oznaczać katastrofę – powiedział w wywiadzie dla „Welt am Sonntag” prezes DIW Marcel Fratzscher.Jak twierdzi, zanim Europa, a zwłaszcza silnie uzależnione od eksportu Niemcy ponownie wejdą w fazę wzrostu, upłyną lata. W razie przedłużania się kryzysu, Niemcom grozi fala upadłości przedsiębiorstw. Na bieżący rok niemieckie instytuty badań gospodarczych przewidują rekordowy spadek PKB. Ma on wynieść aż 5,1 proc.– Z powodu ponownego wprowadzenia lockdownu w Niemczech i innych państwach unijnych, ożywienie gospodarcze przesunie się na czas późniejszy – mówi główny prognostyk badań koniunktury w instytucie Ifo Timo Wollmershaeuser. Jak twierdzi, dopiero pod koniec 2021 r. produkcja towarów i usług osiągnie poziom sprzed koronakryzysu.Koniunktura może się poprawić wiosną, o ile szczepienia ograniczą rozprzestrzenianie się koronawirusa, a lockdown zostanie zniesiony.