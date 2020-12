Koronawirus. Problemy Bawarii, szczepienia wstrzymane

Problemy z przechowywaniem szczepionek opóźniły w niedzielę kampanię szczepień przeciw COVID-19 w kilku miastach Bawarii – podaje Reuters. Preparat firm Pfizer i BioNTech musi być przechowywany w temperaturze -70 stopni Celsjusza.

KORONAWIRUS – RAPORT



Biuro okręgu Lichtenfels na północy Bawarii poinformowało, że pojawiły się wątpliwości, dotyczące tego, czy zachowana była właściwa temperatura w chłodzonych pojemnikach, w których transportowano szczepionkę.



Podobne problemy pojawiły się w siedmiu miastach Bawarii, co spowodowało zawieszenie szczepień.



W Niemczech szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w sobotę, gdy w ośrodku dla seniorów w Halberstadt w Saksonii-Anhalt została zaszczepiona 101-letnia Edith Kwoizalla. Minister zdrowia Jens Spahn napisał w niedzielę na Twitterze: „Daje nam to wiarę, że możemy pokonać pandemię – ponieważ szczepienia torują drogę do wyjścia z kryzysu”.

#wieszwiecej Polub nas

Najpierw seniorzy i personel szpitali

źródło: pap

Zgodnie z rozporządzeniem niemieckich władz federalnych najpierw mają być szczepione osoby w wieku powyżej 80 lat oraz personel szpitali.Według Spahna w styczniu będzie dostarczanych 700 tys. szczepionek tygodniowo.Największa w historii kampania szczepień w niemal wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpoczęła się w niedzielę.