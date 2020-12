Globe Soccer Award dla Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski po raz kolejny okazał się najlepszy. Tym razem zdobył Globe Soccer Award. Jego konkurentami w finałowej trójce byli piłkarzy Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu Turyn i Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony.

Plebiscyt Globe Soccer Awards od 2010 roku organizowany jest przez Europejski Związek Agentów Piłkarzy (EFAA) oraz Europejski Związek Klubów Piłkarskich (ECA).

�� ���� ROBERT LEWANDOWSKI presented with the ⁣PLAYER OF THE YEAR 2020⁣ Globe Soccer Award ⁣⁣⁣⁣#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/qHcN2qnySw