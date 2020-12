Daniel Obajtek laureatem nagrody Człowiek Wolności 2020

– Od początku mojej aktywności publicznej trzymam się jednej zasady: jeżeli chcemy zmieniać nasz kraj, budować siłę jego samorządów, polityki i gospodarki, to musimy podejmować decyzje, wdrażać to, co uważamy za słuszne, o czym mówią wszyscy fachowcy. Trzeba po prostu mieć odwagę zmieniania rzeczywistości – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, któremu redakcja tygodnika przyznała tytuł Człowieka Wolności 2020 roku.

Obajtek: Orlen może przejąć PGNiG już za rok Wniosek koncentracyjny planujemy złożyć w I kw. 2021 roku, ale nie musi go rozpatrywać Komisja Europejska, może on trafić do UOKiK – powiedział w... zobacz więcej

– Nie kolekcjonuję tytułów, nie pcham się na stanowiska. Dostaję zadania i je realizuję. Mam 45 lat, pracowałem w samorządzie, ale i w prywatnym biznesie, w polityce, wszędzie z pełnym zaangażowaniem i pokorą, starając się być fair wobec ludzi. Ale zatrzymajmy się panowie na chwilę przy gminie Pcim, bo to faktycznie jest element wracający w opowieściach o mnie. Niektórym wydaje się wręcz nie do pomyślenia, że prezes Orlenu może mieć taki etap w swoim CV. Jestem dumny z tego, czego udało mi się tam dokonać. (…) Ja nie zapomniałem, skąd wyszedłem, co mnie ukształtowało i co tak naprawdę sprawiło, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem – mówi Obajtek.



– Od początku mojej aktywności publicznej trzymam się jednej zasady: jeżeli chcemy zmieniać nasz kraj, budować siłę jego samorządów, polityki i gospodarki, to musimy podejmować decyzje, wdrażać to, co uważamy za słuszne, o czym mówią wszyscy fachowcy. Trzeba po prostu mieć odwagę zmieniania rzeczywistości. Spokojnie, w sposób przemyślany, ale z determinacją i konsekwencją – dodaje.





„Pojawiają się groźby, bardzo osobiste chwilami”

Prezes Orlenu podkreśla, że jego aktywność uderza w interesy potężnych grup. Jak dodaje, „czuje tę narastającą presję, aktywność grup od czarnego PR, widzi absurdalne ataki”.– Pojawiają się groźby, bardzo osobiste chwilami. Ubeckie działanie, które ma na celu sparaliżowanie mojej pracy. (…) Te opowieści o potężnym Obajtku mają na celu to samo, co kampanie oczerniania: uniemożliwienie realizacji działań, których Polska pilnie potrzebuje. Bo jeżeli nie zbudujemy koncernu zdolnego podejmować się wielkich inwestycji, chociażby na rzecz transformacji energetycznej, czy w badaniach i rozwoju, jeżeli każdy będzie sobie rzepkę hodował w swoim niewielkim ogródku, to świat nam ucieknie. Konsolidację, jaką przeprowadzamy, budując koncern multienergetyczny, łącząc się z Energą, Lotosem i PGNiG, inne państwa zrobiły już wiele lat temu – podkreśla.