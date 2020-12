„To początek czegoś nowego”. Szczepienia na COVID-19 w kolejnym polskim mieście

Szczepienia na COVID-19 rozpoczęły się w niedzielę późnym popołudniem w Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, największym szpitalu zakaźnym na Dolnym Śląsku. W niedzielę zaszczepionych zostanie tu 25 pracowników tej lecznicy.

Pierwsi szczepionkę przyjęli m.in. ordynator oddziału zakaźnego prof. Krzysztof Simon, pielęgniarka oddziałowa z oddziału zakaźnego Anna Jędra oraz dyrektor szpitala Janusz Jerzak.



W niedzielę zaszczepionych zostanie 25 pracowników szpitala, a od poniedziałku rozpocznie się szczepienie kolejnych 200 osób w tej lecznicy.





Szansa na wyjście z epidemii

źródło: pap

– Przed chwilą się zaszczepiłem; długo czekałem na ten moment, ponieważ jest to początek czegoś nowego – szansa na wyjście z tej nieszczęsnej epidemii. Jestem przekonany, że jeśli wszyscy podjedziemy do tego racjonalnie, to za parę miesięcy będziemy w zupełnie inne sytuacji, jeśli chodzi o zachorowalność – powiedział dyrektor Jerzak.Dodał, że w święta w kierowanym przez niego szpitalu zmarło na COVID-19 pięć osób. – Czas najwyższy rozprawić się z epidemią; wszyscy powinniśmy się szczepić – powiedział.Wcześniej szczepienia rozpoczęły się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie pierwszą dawkę szczepionki w niedzielę otrzyma 50 osób.10 osób zostało też w niedzielę zaszczepionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Szczepienia były również prowadzone w Wojewódzkim Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.