Morawiecki: Nie będzie godziny policyjnej w Sylwestra

W Sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie się – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Od poniedziałku 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia, w tym zamknięcie hoteli i ograniczenie w działaniu galerii handlowych.



Ponadto w noc sylwestrową od 31 grudnia od godz. 19.00 do 1 stycznia do godz. 6.00 będzie obowiązywał czasowy zakaz przemieszczania się.



Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek wieczorem rozporządzeniem rządu, przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

