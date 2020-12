Historia pociągu pancernego. Maszyna wspiera powstańców wielkopolskich

Historię pociągu pancernego, który wspierał powstańców wielkopolskich przypomniało w niedzielę, z okazji 102. rocznicy wybuchu powstania, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Na terenie muzeum podziwiać można zrekonstruowany skład.

Powstanie zaczęło się 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W niedzielę w stolicy Wielkopolski odbywają się główne uroczystości rocznicowe – ze względu na pandemię w symbolicznym wymiarze. Na terenie Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu eksponowany jest zrekonstruowany pociąg pancerny nr 11 „Poznańczyk”. Jego składnikiem jest m.in. oryginalny wagon szturmowy.



Pociąg pancerny nr 11 został sformowany w grudniu 1918 roku w Warszawie. Składał się z osłoniętych betonem i workami z piaskiem wagonów towarowych uzbrojonych w karabiny maszynowe. W trakcie powstania wielkopolskiego brał udział m.in. w zdobyciu Ostrowa Wielkopolskiego i Krotoszyna; w 1920 roku był wykorzystywany podczas wojny polsko-bolszewickiej.



– Przygotowaliśmy rodzaj inscenizacji, którą od 27 grudnia można obejrzeć w naszych mediach społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Są powstańcy wielkopolscy i załoga pociągu pancernego, dymiący parowóz i – armata strzelająca na cześć powstańców i zwycięskiego powstania – powiedział szef Muzeum Broni Pancernej ppłk Tomasz Ogrodniczuk. Klip „Pociąg na 102” powstał przy współpracy z 12. Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej oraz Drużyną Tradycji 70. Pułku Piechoty z Pleszewa.

Ppłk Ogrodniczuk podkreślił, że stojący na terenie muzeum pociąg jest złożony wyłącznie z elementów z epoki. W jego skład wchodzą: parowóz TP3-36 z tendrem z 1913 roku, dwie platformy z 1913 roku oraz oryginalny wagon szturmowy z „Poznańczyka” z 1918 roku.





Pociągi pancerne odegrały większą rolę w odzyskaniu niepodległości niż czołgi

Skład został zrekonstruowany, bo, jak podkreślił szef muzeum, pociągi pancerne odegrały większą rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości niż czołgi, tymczasem popadły w zapomnienie.Muzeum wznowiło, po kilkuletniej przerwie, działalność w nowej lokalizacji w 2019 roku, w okolicy poznańskiego lotniska Ławica, jako oddział Muzeum Wojska Polskiego.W ostatnim czasie placówka pozyskała kolejne 7 ha terenu w sąsiedztwie obecnej siedziby. Przygotowuje się do rozbudowy.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie Poznań został wyzwolony 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.



Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.