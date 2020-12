„Płynne złoto”. Poznaj cudowne właściwości miodu

Miód to jeden z głównych składników świątecznego przysmaku – pierników, ale to też produkt, którego właściwości prozdrowotne są niezliczone. Ma bogaty skład chemiczny, który wpływa na jego wyjątkowe właściwości spożywcze. Składa się z wielu witamin z grupy A, B, C oraz kwasu foliowego, które są nieodzowną częścią prawidłowego i zdrowego funkcjonowania organizmu, buduje między innymi jego odporność.

Miód zawiera enzymy pochodzące z gruczołów ślinowych pszczół, przez co jest on nie do podrobienia. Pszczeli wyrób jest wolny od zanieczyszczeń chemicznych, ponieważ te niezwykle pożyteczne owady wykazują się wysoką wrażliwością na toksyny i giną, jeśli mają z nimi do czynienia.



– Problematyczne jest to, że wraz ze wzrostem popularności miodu coraz częściej spotykamy się z próbami jego fałszowania. Przede wszystkim wynika to z chęci zysku części koncernów. Ten naturalny, prawdziwy, jest bardzo drogi. Powodem tego jest przede wszystkim niewielka możliwość pozyskania. Pszczoły ciężko pracują, by go wytworzyć, a zbierając go, należy pozostawić odpowiednią ilość jako pokarm dla nich. Producenci dodają doń sacharozę, melasę, czy syrop cukrowy lub ziemniaczany i wtedy nie jest to prawdziwy miód z bogatymi właściwościami – mówi Radiu Gdańsk Anna Jamróz-Szadaj, pasjonatka pszczelarstwa, prawnik, Miss Polski 2009 i radna powiatu wejherowskiego.



Substancje dodawane do miodu są zwykle niemożliwe do wykrycia metodą organoleptyczną, czyli za pomocą smaku lub węchu. Istnieją jednak specjalistyczne metody sprawdzania prawdziwości wyrobu – wskazuje rozgłośnia. Zaliczają się do nich badania laboratoryjne wykonywane pod mikroskopem lub poprzez dodanie odczynnika, który po podgrzaniu zmienia barwę. Są też domowe sposoby – gdy miód ma konsystencję płynną i przelewamy go do innego naczynia, to u góry, na powierzchni, powinna tworzyć się piramidka. Wtedy wiemy, że jest on prawdziwy. Fałszywy tworzy płaską taflę, wlewa się do środka.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Radio Gdańsk

Miód nie tylko jest pożywny, ale też jest świetnym środkiem konserwującym – zwraca uwagę Radio Gdańsk. Kiedyś używano go do balsamowania. Najstarszy odnaleziony miód ma kilka tysięcy lat i pochodzi z egipskich grobowców. Coraz częściej używa się go jako opatrunku na rany, ponieważ ma świetne działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.. Przepisy obowiązujące w Polsce nakazują jednak dodanie takiej daty ważności. Miód można wykorzystać praktycznie do wszystkiego, nie tylko do pierników. Można używać go zamiast cukru do kawy, herbaty, do licznych wypieków. Szkoda go jednak podgrzewać w wysokiej temperaturze, bo choć walory smakowe pozostają, to traci on swoje odżywcze właściwości w temperaturze wyższej niż 50 stopni Celsjusza – wskazuje ekspertka.