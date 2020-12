IMGW: W tym roku susza w Polsce była jedną z najgroźniejszych

– W tym roku mieliśmy do czynienia z jedną z najgroźniejszych susz hydrologicznych w Polsce – ocenia rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Przypomina, że IMGW bardzo często wydawało ostrzeżenia przed suszą w związku z niskim stanem wód na rzekach. Najtrudniejszy był sierpień, jesienne opady poprawiły sytuację, ale w grudniu jest już ich za mało.

Grzegorz Walijewski przypomina, że już w styczniu hydrolodzy alarmowali, że mamy do czynienia z suszą.To był efekt bezśnieżnej zimy. Pod koniec stycznia na ponad 40 stacjach mierzących przepływ wody w rzekach odnotowano z suszę hydrologiczną , a to – jak wskazuje rzecznik IMGW – jest bardzo dużo jak na środek zimy.



– Ta susza, która w Polsce występuje jest właściwie przedłużeniem takiej suszy rozpoczętej minimum w 2019 roku, a de facto ona trwa już dłużej, bo tak naprawdę od 2015 roku mamy okres posuchy – zaznacza.





Rekord w historii pomiarów hydrologicznych

Rzecznikdodaje, że sytuacja poprawiła się w czerwcu, kiedy sumy opadów były dosyć wysokie. Ale już lipiec i sierpień były stosunkowo suchymi miesiącami, a krótkotrwałe burzowe opady pomagały tylko na chwilę, bo po kilku dniach stany wód w rzekach opadały do niskiego poziomu. Grzegorz Walijewski przypomina, że

Grzegorz Walijewski przypomina, że we wrześniu odnotowano już więcej opadów deszczu, a z kolei październik był „ekstremalnie wilgotnym miesiącem”. Sytuacja wtedy znacznie się poprawiła i liczba stacji notujących suszę spadła do około 20.



– Teraz ta sytuacja się już unormowała, ale mimo wszystko tych opadów jest zdecydowanie mało – zaznacza rzecznik IMGW, dodając, że sytuacja zaczyna się powoli pogarszać.



Rzecznik IMGW podkreślił, że od lat 70-tych do 2000 roku susze występowały średnio co 5-7 lat. Od 2000 do 2015 roku mniej więcej co 3 lata. A od 5 lat susze występują co roku.