60-letni pedofil zgwałcił jedną ofiarę, a inne przymuszał do „zabaw”

60-letni bezrobotny kierowca jeździł po Polsce polując na nastoletnie dziewczynki. Ofiar wyszukiwał na mediach społecznościowych. Udało mu się dopaść co najmniej cztery. Jedną z nich zgwałcił nagrywając całe zdarzenie „na pamiątkę”. Prokuratura Rejonowa w Myszkowie oskarżyła Ryszarda G. o popełnienie sześciu przestępstw pedofilskich.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie Ryszard D. odkrył u siebie skłonności pedofilskie. Z ustaleń śledczych wynika, że pierwszą dziewczynkę wykorzystał w 2018 r. Ten ojciec czworga dorosłych dzieci, z zawodu kierowca (ale bez pracy), był bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Miał łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Flirtował z bardzo młodymi kobietami, ale przede wszystkim z nastolatkami. Najlepiej z takimi w wieku 12-15. Zasypywał dziewczynki komplementami. Gdy poczuł się pewnie, dopytywał się, czy mają chłopaków, czy się całowały.



W końcu proponował spotkanie. Gdy nastolatka zgodziła się na to, jechał do jej miasta, rezerwując wcześniej miejsce w motelu lub hotelu. W pokoju wykorzystywał dziewczynki. Często miał przy sobie zestaw akcesoriów erotycznych., który także wykorzystywał podczas spotkań z dziewczynkami.

#wieszwiecej Polub nas

Jedna z czternastolatek, już w hotelowym pokoju, rozmyśliła się i chciała wyjść. Wtedy Ryszard D. zamknął drzwi. Następnie unieruchomił dziewczynkę i zgwałcił. Nastolatka była przerażona, tym bardziej, że pedofil nagrał całe zdarzenie. Niewykluczone, że zagroził ujawnieniem tego filmu w sieci.

Tajemniczy znajomy z internetu



Z ustaleń prokuratury wynika, że w latach 2018-2019 udało mu się „upolować” cztery ofiary. Większość miała ok. 14 lat. Co ciekawe, z większością spotkał się kilka razy. Mieszkając w Szczecinie, dojeżdżał do „swoich” nastolatek także na Pomorze, Śląsk i w Lubelskie.



Na trop pedofila wpadli policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach z zespołu do walki z handlem ludźmi. Matkę jednej z ofiar zaniepokoiło, że córka dziwnie się zachowuje. Podczas rozmowy dziewczynka opowiedziała, że poznała w internecie mężczyznę i kilkukrotnie spotkała się z nim w hotelu, gdzie uprawiali seks. Obecny podczas przesłuchania psycholog stwierdził, że nastolatka nie konfabuluje.



Rozpoczęły się poszukiwania pedofila, którego personalia szybko ustalono. Mieszkający w Szczecinie Ryszard D. jednak zniknął. Bliscy powiedzieli, że wyjechał za granicę.



W Prokuraturze w Myszkowie odkryto jeszcze trzy ofiary zboczeńca. W sumie mężczyzna odbył z dziewczynkami od kilkunastu do 20 spotkań. Za Ryszardem D. wydano list gończy.

„Myślałem, że są starsze”



Kryminalni z Katowic ustalili, że mężczyzna może mieszkać w angielskiej miejscowość Peterborough. W grudniu 2019 r. pedofil przyjechał do Szczecina, gdzie już czekali na niego policjanci. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw pedofilskich w tym gwałtu, obcowania płciowego, a także uwodzenia osób małoletnich poniżej lat 15 z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz produkowania i przechowywania treści pornograficznych związanych z użyciem przemocy.



Rok później Prokuratura Rejonowa w Myszkowie skierowała przeciwko Ryszardowi D. akt oskarżenia.



W czasie śledztwa mężczyzna miał prostą linię obrony. – Nie przyznał się ani do gwałtu, ani do obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15 roku życia. Przekonywał, że do stosunków dochodziło za zgodą dziewczynek, a on był przekonany, że mają ukończone 15 lat – powiedział tvp.info prok. Dariusz Bereza, szef Prokuratury Rejonowej w Myszkowie.



Ryszardowi D. grozi do 15 lat więzienia.