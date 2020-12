Brexit. Premier Johnson negocjował z KE sceną z „Pulp Fiction”

Najważniejsi urzędnicy unijni oglądali jedną ze scen z filmu „Pulp Fiction”, po tym jak w trakcie negocjacji dotyczących umowy handlowej po brexicie brytyjski premier Boris Johnson nawiązał do słynnego obrazu Quentina Tarantino.

Dziennik „The Times” poinformował, że do niecodziennej sytuacji doszło na początku grudnia, gdy rozmowy między Londynem i Brukselą utknęły w martwym punkcie. – Musimy ożywić ten proces jak w tej scenie z „Pulp Fiction”, gdy wstrzykują adrenalinę w serce Umy Thurman – miał powiedzieć Johnson.



Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odpowiedziała, że „nie widziała tego filmu”. Natychmiast w jej otoczeniu zaczęto pospiesznie poszukiwać tej konkretnej sceny, żeby można było zrozumieć o czym mówi szef brytyjskiego rządu.



Wielka Brytania i Unia Europejska zawarły w czwartek porozumienie o wzajemnych relacjach po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Dzięki temu od nowego roku nie będzie w handlu między nimi ceł ani innych zakłóceń, co uderzyłoby w obie strony.







– Wiele osób mówiło nam, że wyzwania związane z pandemią COVID-19 uczynią to niemożliwym. I że powinniśmy przedłużyć okres przejściowy. I spowodować jeszcze większe opóźnienia. (...) Zatem bardzo się cieszę, że dzisiejszego popołudnia sfinalizowaliśmy największą jak dotąd umowę handlową, o wartości 660 miliardów funtów. Kompleksowa umowa o wolnym handlu w stylu kanadyjskim między Wielką Brytanią a UE, umowa, która będzie chronić miejsca pracy w tym kraju, umowa, która pozwoli na sprzedaż brytyjskich towarów i komponentów na rynku UE bez ceł i bez kontyngentów – mówił Johnson podczas konferencji prasowej wkrótce po ogłoszeniu porozumienia.



Johnson przedstawił uzgodnienia w zupełnie innym tonie niż zrobiła to w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Odzyskaliśmy kontrolę nad prawami i naszym losem. Odzyskaliśmy kontrolę nad każdą jotą i każdą kreską naszych regulacji. W sposób, który jest kompletny i nieskrępowany. Od 1 stycznia jesteśmy poza unią celną i poza jednolitym rynkiem. Prawo brytyjskie będzie tworzone wyłącznie przez parlament brytyjski. Interpretowane przez brytyjskich sędziów zasiadających w brytyjskich sądach. A jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dobiegnie końca. Będziemy mogli ustanawiać własne standardy, wprowadzać innowacje w sposób, jaki chcemy, tworzyć nowe ramy dla sektorów, w których ten kraj przewodzi światu, od nauk biologicznych po usługi finansowe, sztuczną inteligencję i innych – przekonywał brytyjski premier.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TheTimes.co.uk, PAP

Umowa między Londynem a Brukselą liczy około dwóch tysięcy stron. Posiedzenia Izby Gmin i Izby Lordów, na których ma zostać dokonana ratyfikacja umowy, zostały zwołane na 30 grudnia. Mimo że umowie zapewne sprzeciwi się część posłów rządzącej Partii Konserwatywnej – nawet kilkudziesięciu – którzy uznają, że ustępstwa na rzecz Brukseli są zbyt duże, z ratyfikacją umowy nie będzie problemu. Poparcie już zapowiedziała główna siła opozycji, czyli Partia Pracy. Jej lider Keir Starmer oświadczył, że umowa jest niedoskonała, ale w sytuacji gdy wybór jest między wyjściem z okresu przejściowego z tą umową lub bez żadnej, co spowoduje znacznie gorsze konsekwencje, interes narodowy wymaga poparcia jej i laburzyści nie stać z boku.W przewidywalny sposób umowę skrytykowała natomiast szefowa rządu Szkocji Nicola Sturgeon, która powiedziała, że żadna umowa nie przywróci Szkocji tego, cojej odebrał i przypomniała, że Szkoci byli przeciwni wychodzeniu z Unii. Oświadczyła zatem, że najlepszym rozwiązaniem dla Szkocji jest niepodległość.