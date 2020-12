Politycy o szczepionkach. Konfederacja sceptyczna

Większość polityków, którzy występowali w niedzielę w programach informacyjnych zapowiada, że zamierza zaszczepić się na koronawirusa. Sceptyczna jest jedynie Konfederacja, domagając się utworzenia funduszu na ewentualne odszkodowania za negatywne skutki szczepień.

KORONAWIRUS – RAPORT



Występująca w programie „Woronicza 17” w TVP Info rzeczniczka klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że zamierza się zaszczepić i będzie to rekomendować najbliższym. – Mam nadzieję, że większość Polaków zdecyduje się zaszczepić – powiedziała Żukowska. – Mam nadzieję, że wygasi to tę pandemię – dodała.



Podobną deklarację złożył europoseł PiS Dominik Tarczyński. – Zdecydowanie tak, będę czekał na swoją kolej. Robię to nie tylko dla siebie, ale i dla swoich bliskich, kocham swoich rodziców, którzy są w grupie ryzyka, uważam, że wszyscy myśląc o tej szczepione powinniśmy myśleć o naszych rodzinach – powiedział pytany, czy się zaszczepi.



Szczepienia nie będzie unikał Robert Kropiwnicki (KO), który przekonywał, że trzeba to zrobić „ze względu na bezpieczeństwo swoich najbliższych, ale też i swoje”.





Konfederacja sceptycznie

Najbardziej sceptyczny był występujący w Polsacie Jakub Kulesza z Konfederacji. Przekonywał, że jego ugrupowaniei nie zgadza się na dzielenie ludzi na tych, którzy chcą się podać szczepieniu i tych, którzy nie chcą.– To jest nowy preparat, nie w takim samym stopniu przebadany jak inne szczepionki, które mamy od lat, więc nie można ludzi przymuszać do tego, żeby ten preparat przyjęli – przekonywał Kulesza. Jego zdaniem również „producent umyka odpowiedzialności”. Poseł Konfederacji postulował również, że w razie wystąpienie niepożądanych skutków poszczepiennych producent albo rząd powinien wypłacać odszkodowania i należy utworzyć specjalny fundusz w tej sprawie.– Jestem przekonany, że szczepić się trzeba, jeśli tylko będzie taka możliwość, pójdę się zaszczepić,– zapowiedział w Polsacie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dodał zarazem, że nie jest przekonany, czy rząd jest dobrze logistycznie przygotowany do szczepień.O szczepienie się apelował wiceminister funduszy regionalnych Waldemar Buda. Krytykował. – Gdy 5 procent Polaków powie, żeby chodzić na mrozie bez czapki, to Konfederacja będzie chodzić bez czapki – kpił. – Jednak takie podejście nie we wszystkich sytuacjach powinno się sprawdzać, bo tu chodzi o zdrowie – dodał.

Podobnie wypowiadał się w TVN24 prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (Koalicja Polska). Oświadczył, że zachęcałby do szczepień w imię „trzech wartości: zdrowia, wolności, normalności”. Podkreślił, że szczepionka jako lek prewencyjny, zwiększa szanse na to, że się nie zachoruje, a w razie zachorowania, przebieg choroby będzie lekki. Opowiedział się za zachętami „zarówno dla ozdrowieńców, jak i osób, które się zaszczepią”. Zaznaczył, że 25-28 mln osób musi się zaszczepić, by w Polsce została osiągnięta odporność populacyjna.



Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) ocenił, że najlepszy sposób, by propagować sczepienie, to „samemu się szczepić i dawać przykład”. Według Czarzastego należy też przypominać, że dzięki szczepieniom wiele chorób, w tym gruźlica i ospa, zostały w Polsce w dużym stopniu wyeliminowane. – Moja partia Nowa Lewica uważa, że nie należy obligować, należy namawiać, prowadzić szeroką akcję informacyjną pokazującą ewentualne skutki braku tych szczepień – dodał.



Sceptyczny wobec szczepień był znów przedstawiciel Konfederacji – Krzysztof Bosak. Przekonywał, że „na niektóre okoliczności – jak płodność czy ciąża” szczepionki nie były badane.

#wieszwiecej Polub nas