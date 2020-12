Papież ogłosił Rok Rodziny nawiązujący do opublikowanej w 2016 roku adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Poinformował o tym w katechezie przed południową modlitwą „Anioł Pański”. Modlitwa, z powodu ograniczeń sanitarnych bez udziału wiernych, transmitowana była z Pałacu Apostolskiego.

Franciszek nawiązał do obchodzonych w niedzielę uroczystości Świętej Rodziny. Wskazał, że jest ona wzorcem oraz źródeł inspiracji dla wszystkich rodzin świata. – Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei – mówił Franciszek.



Zauważył, że w każdej rodzinie dochodzi do konfliktów. – Gdy kłócicie się w rodzinie, pogódźcie się tego samego dnia. Zimna wojna dnia następnego jest groźna. Kluczem są trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam – podkreślił.





Szczera komunia

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KAI, IAR

– W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga. W ten sposób rodzina otwiera się na radość, którą Bóg daje tym wszystkim, którzy potrafią dawać z radością. Równocześnie– zaznaczył.Następnie Ojciec Święty przypomniał, że 19 marca przyszłego roku minie pięć lat od ogłoszenia adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. – Aby kontynuować proces synodalny, która doprowadził do jej publikacji, postanowiłem ogłosić specjalny Rok poświęcony Rodzinie Amoris Laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku – ogłosił. Zapowiedział, że będzie on koordynowany przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia.– Niech Dziewica Maryja, do której zwracamy się teraz w modlitwie „Anioł Pański”, wyjedna dla rodzin całego świata, by były coraz bardziej zafascynowane ewangelicznym ideałem Świętej Rodziny, stając się zaczynem nowego człowieczeństwa oraz konkretnej i powszechnej solidarności – powiedział papież przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.Po modlitwie papież polecił Bogu wszystkie rodziny cierpiące z powodu