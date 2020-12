Koronawirus po niemiecku – przemoc domowa coraz powszechniejsza

Coraz więcej ofiar przemocy domowej zgłasza się do niemieckiej organizacji pozarządowej Weisser Ring (Biały pierścień). Deutsche Welle wskazuje, że zmusza je do tego lockdown.

Organizacja wskazuje, że w pierwszym dziesięciu miesiącach tego roku liczba zgłoszeń była aż o 10 procent wyższa niż analogicznym okresie ubiegłego roku. Osoby poszkodowane były ofiarami różnych form przemocy seksualnej i fizycznej z obrażeniami ciała włącznie. W ocenie Weisser Ring wzrost liczby ofiar jest następstwem wprowadzonych w Niemczech restrykcji pandemicznych.



Przewodniczący organizacji Joerg Ziercke przyznał, że po pierwszym lockdownie wiosną liczba ofiar przemocy domowej była jeszcze umiarkowana, ale od czerwca notuje się w wzrosty. W związku z obostrzeniami pandemicznymi, które ponownie weszły w życie jesienią i zimą, „niestety, musimy spodziewać się najgorszego” – przekonuje, powołując się na dane z drugiej połowy roku.





Liczne próby

– Z naszego doświadczenia wynika, żenie przekłada się natychmiast na liczby. To następuje stopniowo – tłumaczy Ziercke, były szef Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). Badania wykazywały, że kobiety podejmują zwykle do siedmiu prób opuszczenia związku, w którym były ofiarami przemocy.Szef Weisser Ring dowodzi, że środki podjęte w związku zniosą liczne zagrożenia. – Lockdown prowadzi do tego, że żyjemy ze sobą w fazie narastającego rozdrażnienia – zauważa.. Dużą rolę odgrywa także presja ekonomiczna i psychiczna.Co więcej, w czasach epidemii dochodzi jeszcze niebezpieczeństwo niewykrytych nadużyć – zwłaszcza wobec dzieci. Jeśli ośrodki opieki dziennej, szkoły i kluby muszą zostać zamknięte, istnieje również mniej możliwości przyjrzenia się, pojawiającym się u chłopców lub dziewcząt problemom z zachowaniem.W związku z tym Ziercke zaapelował także do społeczeństwa o zwrócenie większej uwagi na ich własne otoczenie. – Ludzie, którzy potrzebują pomocy, a sami nie mogą jej sprowadzić, muszą zostać zauważeni i trzeba im udzielić pomocy z zewnątrz – wzywa.