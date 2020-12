Awionetka rozbiła się na lotnisku. Pilot w stanie poważnym

Jedna osoba odniosła poważne obrażenia w katastrofie awionetki, do której doszło amerykańskim stanie Missouri. Pilot trafił do szpitala.

Do wypadku doszło w sobotę około południa czasu lokalnego na lotnisku Arki Nowego w Waldron w hrabstwie Platte. Biuro szeryfa poinformowało, że jedyną osobą na pokładzie był pilot. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami, choć nie zagrażającymi życiu.



Mjr Erik Holland z biura szeryfa przekazał, że do wypadku doszło podczas próby lądowania. Dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż przyczyną mogła być awarii podwozia, gdyż ta część oddzieliła się od maszyny jeszcze podczas lotu.



Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą śledczy z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), wspierani przez agentów Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

